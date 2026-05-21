Μελβούρνη: Έκλεισαν αεροδρόμιο λόγω ύποπτου πακέτου και τελικά ήταν συσκευή αποτρίχωσης

Για αρκετές ώρες παρέμεινε μερικώς κλειστό το αεροδρόμιο Avalon στη Μελβούρνη την Πέμπτη, μετά από συναγερμό για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό που προκλήθηκε από έναν ύποπτο φάκελο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας εντοπίστηκε ένα ύποπτο δέμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι πτήσεις εσωτερικού.

Οι διεθνείς πτήσεις δεν επηρεάστηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Avalon Airport has been thrown into chaos after a major security scare triggered by a laser hair removal device. The item was flagged as a possible bomb under X-ray, sparking a mass evacuation and multiple flight cancellations. @jacstanley7 @BlakeJohnson pic.twitter.com/l9yxmFPtNi — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 21, 2026

Συναγερμός για βόμβα στο αεροδρόμιο Avalon της Μελβούρνης

Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το «ύποπτο πακέτο» περιείχε τελικά μια συσκευή αποτρίχωσης με λέιζερ και ένα κουτί συσκευασίας για ζεστή σοκολάτα.

Ο ιδιοκτήτης του αντικειμένου αρχικά κρατήθηκε από τις αρχές, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση διήρκεσε περισσότερο λόγω της μη συνεργάσιμης συμπεριφοράς του επιβάτη, γεγονός που καθυστέρησε την αποσαφήνιση του περιστατικού και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, η οποία έγινε περίπου τέσσερις ώρες αργότερα.

Οι αρχές και η διοίκηση του αεροδρομίου τόνισαν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν άμεσα, ενώ ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν αρκετές πτήσεις εσωτερικού.

Με πληροφορίες από BBC