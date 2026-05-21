ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Νεκρός ο βασιλιάς Κάρολος»: Ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία ανακοίνωσε κατά λάθος ότι πέθανε

Ζήτησαν συγγνώμη - Πώς έγινε η λάθος ανακοίνωση για τον βασιλιά Κάρολο

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΛΑΘΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ζήτησε συγγνώμη για «οποιαδήποτε ταραχή προκάλεσε» μετά την κατά λάθος ανακοίνωση του θανάτου του βασιλιά Καρόλου, στη Βρετανία.

Η λανθασμένη ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Τρίτης λόγω σφάλματος στον υπολογιστή στο κεντρικό στούντιο του Radio Caroline στο Έσσεξ.

Πώς έγινε η λάθος ανακοίνωση για τον βασιλιά Κάρολο

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, έγραψε στο Facebook: «Λόγω ενός σφάλματος στον υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, η διαδικασία για τον θάνατο ενός μονάρχη, την οποία όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν έτοιμη, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας εσφαλμένα ότι ο βασιλιάς είχε πεθάνει.

«Το Radio Caroline έπαψε τότε να εκπέμπει, όπως απαιτείται, γεγονός που μας προειδοποίησε να επαναφέρουμε την εκπομπή και να εκπέμψουμε μια συγγνώμη στον αέρα».

«Το Caroline είχε την ευχαρίστηση να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της βασίλισσας, και τώρα του βασιλιά, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα».

«Ζητούμε συγγνώμη από τον βασιλιά και τους ακροατές μας για την όποια ταλαιπωρία προκάλεσε το περιστατικό».

Στην ανάρτηση δεν αναφερόταν πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να εντοπιστεί το λάθος, αλλά το απόγευμα της Τετάρτης η ηχογράφηση της εκπομπής της Τρίτης, μεταξύ 1:58 μ.μ. και 5 μ.μ., δεν ήταν διαθέσιμη στον ιστότοπο του σταθμού.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονταν στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου συμμετείχαν σε μια παράσταση μαζί με ένα λαϊκό συγκρότημα.

Προβλήματα και σε εκπομπή του BBC

Το Radio Caroline, που ιδρύθηκε το 1964, είναι ένας πρώην πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός που λειτουργούσε από πλοία ανοικτά των αγγλικών ακτών.

Αφού η νομοθεσία του 1967 ανάγκασε πολλούς πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να κλείσουν, ο σταθμός συνέχισε να λειτουργεί κατά διαστήματα πριν τερματίσει τις υπεράκτιες εκπομπές του το 1990.

Την Τρίτη, το BBC ζήτησε συγγνώμη μετά από ένα λάθος στον προγραμματισμό που είχε ως αποτέλεσμα οι ακροατές της εκπομπής της Ελέιν Πέιτζ να ακούσουν μια επανάληψη του προγράμματος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παρουσιάζει κάθε εβδομάδα μια εκπομπή στο Radio 2 με τίτλο Elaine Paige On Sunday.

Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Δυστυχώς, λόγω ενός σφάλματος στον προγραμματισμό, χθες μεταδόθηκε η λάθος δεύτερη ώρα της εκπομπής».

«Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές και αυτή τη στιγμή διερευνούμε πώς συνέβη αυτό».

«Η σωστή εκπομπή είναι πλέον διαθέσιμη στο BBC Sounds», αναφερόταν.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Διεθνή / Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Εθνικό Μνημείο Stonewall στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα του National Trust for Historic Preservation, που εστιάζει σε τόπους συνδεδεμένους με αγώνες ισότητας, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη γύρω από τα LGBTQ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.
THE LIFO TEAM
ΡΙΑΛΙΤΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΙΑΣΜΟΣ

Διεθνή / Βρετανία: Η «συγγνώμη» του Channel 4 για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης σε ριάλιτι

Η επικεφαλής του βρετανικού καναλιού δήλωσε ότι πιστεύει ότι το κανάλι ενήργησε σωστά, αλλά ότι «λυπάται βαθιά» για την ταραχή που προκάλεσε στις συμμετέχουσες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡΝΕΪ ΦΡΑΝΚ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΠΑ

Διεθνή / Πέθανε ο Μπάρνεϊ Φρανκ, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής των ΗΠΑ, σε ηλικία 86 ετών

Ο Φρανκ υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 1981 έως το 2013 και υπήρξε βασικός «αρχιτέκτονας» του Dodd-Frank Act, του νομοσχεδίου που δημιούργησε νέους εποπτικούς μηχανισμούς και επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις τράπεζες μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008
THE LIFO TEAM
 
 