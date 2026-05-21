«Νεκρός ο βασιλιάς Κάρολος»: Ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία ανακοίνωσε κατά λάθος ότι πέθανε

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ζήτησε συγγνώμη για «οποιαδήποτε ταραχή προκάλεσε» μετά την κατά λάθος ανακοίνωση του θανάτου του βασιλιά Καρόλου, στη Βρετανία.

Η λανθασμένη ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Τρίτης λόγω σφάλματος στον υπολογιστή στο κεντρικό στούντιο του Radio Caroline στο Έσσεξ.

Πώς έγινε η λάθος ανακοίνωση για τον βασιλιά Κάρολο

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, έγραψε στο Facebook: «Λόγω ενός σφάλματος στον υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, η διαδικασία για τον θάνατο ενός μονάρχη, την οποία όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν έτοιμη, ελπίζοντας να μην χρειαστεί ποτέ, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας εσφαλμένα ότι ο βασιλιάς είχε πεθάνει.

«Το Radio Caroline έπαψε τότε να εκπέμπει, όπως απαιτείται, γεγονός που μας προειδοποίησε να επαναφέρουμε την εκπομπή και να εκπέμψουμε μια συγγνώμη στον αέρα».

«Το Caroline είχε την ευχαρίστηση να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της βασίλισσας, και τώρα του βασιλιά, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα».

«Ζητούμε συγγνώμη από τον βασιλιά και τους ακροατές μας για την όποια ταλαιπωρία προκάλεσε το περιστατικό».

Στην ανάρτηση δεν αναφερόταν πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να εντοπιστεί το λάθος, αλλά το απόγευμα της Τετάρτης η ηχογράφηση της εκπομπής της Τρίτης, μεταξύ 1:58 μ.μ. και 5 μ.μ., δεν ήταν διαθέσιμη στον ιστότοπο του σταθμού.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονταν στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου συμμετείχαν σε μια παράσταση μαζί με ένα λαϊκό συγκρότημα.

Προβλήματα και σε εκπομπή του BBC

Το Radio Caroline, που ιδρύθηκε το 1964, είναι ένας πρώην πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός που λειτουργούσε από πλοία ανοικτά των αγγλικών ακτών.

Αφού η νομοθεσία του 1967 ανάγκασε πολλούς πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να κλείσουν, ο σταθμός συνέχισε να λειτουργεί κατά διαστήματα πριν τερματίσει τις υπεράκτιες εκπομπές του το 1990.

Την Τρίτη, το BBC ζήτησε συγγνώμη μετά από ένα λάθος στον προγραμματισμό που είχε ως αποτέλεσμα οι ακροατές της εκπομπής της Ελέιν Πέιτζ να ακούσουν μια επανάληψη του προγράμματος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παρουσιάζει κάθε εβδομάδα μια εκπομπή στο Radio 2 με τίτλο Elaine Paige On Sunday.

Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Δυστυχώς, λόγω ενός σφάλματος στον προγραμματισμό, χθες μεταδόθηκε η λάθος δεύτερη ώρα της εκπομπής».

«Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές και αυτή τη στιγμή διερευνούμε πώς συνέβη αυτό».

«Η σωστή εκπομπή είναι πλέον διαθέσιμη στο BBC Sounds», αναφερόταν.

Με πληροφορίες από Guardian