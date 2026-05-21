Οσμή αερίου στην Αττική: Τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν - Πού μπορεί να οφείλεται τελικά

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, για την έντονη και δυσάρεστη οσμή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Η οσμή έγινε αισθητή περίπου στις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη κυρίως στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο, ενώ αναφορές υπήρξαν από περιοχές που εκτείνονται από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα έως τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο.

Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές για την αναζήτηση της προέλευσής του.

Οι έρευνες για τη διερεύνηση της έντονης οσμής αερίου είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκο Μιχαλόπουλο, οι επιστήμονες αποκλείουν σταδιακά βασικά σενάρια για την προέλευσή της.

Οσμή αερίου στην Αττική: Τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν

Αρχικά, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, εξετάστηκε το ενδεχόμενο διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως στη Ρεβυθούσα, ωστόσο δεν εντοπίστηκε καμία αύξηση μεθανίου που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ένα τέτοιο σενάριο.

Παράλληλα, απορρίφθηκε και η πιθανότητα η οσμή να προέρχεται από τη θάλασσα, καθώς οι φυσικές θαλάσσιες εκπομπές δεν ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη έντονη μυρωδιά που περιέγραψαν οι πολίτες.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι επιστήμονες θεωρούν ως πιο πιθανό σενάριο την εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, όπως προπάνιο ή βουτάνιο. Οι ουσίες αυτές συνήθως εμπλουτίζονται με θειούχες ενώσεις, ώστε να είναι ανιχνεύσιμες σε περίπτωση διαρροής.

Δεν αποκλείεται η προέλευση να σχετίζεται είτε με θαλάσσια δραστηριότητα, όπως διαρροή ή απόρριψη φορτίου από πλοίο, είτε με χερσαία πηγή, ενδεχομένως στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ένταση και η έκταση της οσμής δείχνουν ότι πρόκειται για σημαντική ποσότητα, ενώ όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή, πιθανώς και παράνομη εκπομπή.