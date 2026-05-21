Κρίση στην σχέση Τραμπ-Νετανιάχου για το Ιράν; Τα δημοσιεύματα που προκαλούν ερωτήματα

«Σύννεφα», σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν στην σχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Tα δημοσιεύματα αναρτήθηκαν σε Axios και Wall Street Journal, χθες Τετάρτη.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη όσο αφορά το Ιράν, σύμφωνα με τα δύο δημοσιεύματα.

«Τραμπ και Νετανιάχου είχαν ένα κρίσιμο τηλεφώνημα για το Ιράν» έγραψε ο ιστότοπος Axios.

«Η νέα πρόταση για την ειρήνη στο Ιράν πυροδοτεί τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου» σχολιάζει η Wall Street Journal.

Οι δύο πολιτικοί ηγέτες διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσο αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δυο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Ο Νετανιάχου «θέλει να ξαναρχίσει ο πόλεμος»

Σύμφωνα με το κείμενο του Axios, πηγή σημείωσε πως ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ φέρεται εξάλλου να είπε πως ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει». Ωστόσο ο Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της δυνητικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ’ αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.

Η νέα πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν δήλωσε πως «εξετάζει» μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη «μεγάλη δυσπιστία» του απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: «την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων» στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.