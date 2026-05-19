Ανησυχία για τον Έμπολα: «Ενδέχεται να εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι πιστεύαμε», λέει γιατρός του ΠΟΥ

Γιατρός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ΠΟΥ, προειδοποίησε ότι τα κρούσματα του ιού Έμπολα ενδέχεται να εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο ιός έχει προκαλέσει τον θάνατο 131 ατόμων στο Κονγκό, ενώ σύμφωνα με τις αρχές υπάρχουν πλέον περισσότερες από 513 ύποπτες περιπτώσεις στη χώρα.

Η Δρ Άννα Άνσια του ΠΟΥ δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο η υπηρεσία του ΟΗΕ μελετά την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι οι περιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με αναφορές, ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπήρξε «σημαντική» υποεκτίμηση των κρουσμάτων, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών να είναι ήδη στα 1.000.

Η μελέτη, την οποία επικαλείται το BBC, αναφέρει ότι η τρέχουσα επιδημία φαίνεται να είναι «μεγαλύτερη από ό,τι έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής» και ότι το «πραγματικό της μέγεθος παραμένει αβέβαιο».

Ανησυχία για τον Έμπολα: Προειδοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό και μαρτυρίες

Μαρτυρίες που μεταδίδει το BBC News περιγράφουν κλίμα φόβου στις τοπικές κοινωνίες. «Οι άνθρωποι είναι πραγματικά φοβισμένοι και κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατευθούν», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

Κάτοικος της επαρχίας Ιτούρι δήλωσε ότι οι άνθρωποι της κοινότητας γνωρίζουν πως υπάρχει σοβαρή απειλή και περιμένουν να λάβουν μάσκες προστασίας. Ωστόσο, όπως είπε, ελάχιστοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν αν κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλος τους προσβληθεί από Έμπολα.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί ραγδαία εάν τα κρούσματα δεν εντοπιστούν έγκαιρα, την ώρα που πολλές κοινότητες στερούνται βασικής ενημέρωσης και τα συστήματα υγείας παραμένουν υπερφορτωμένα.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Félix Tshisekedi, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, ζητώντας παράλληλα να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος κήρυξε την επιδημία ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθιά για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας».

Υπάρχουν φόβοι ότι η επιδημία ενδέχεται να είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες πριν εντοπιστεί επίσημα στις 24 Απριλίου, σημειώνει το BBC.

Καθώς δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού Έμπολα, ο ΠΟΥ εξετάζει κατά πόσο άλλα διαθέσιμα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν προστασία.

Με πληροφορίες από BBC