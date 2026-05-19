Μέγκαν Μαρκλ: Μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι στο Instagram

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου.

Με αφορμή την επέτειό τους, στις 19 Μαΐου, η δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια πιο ιδιωτική ματιά στις στιγμές που ακολούθησαν μετά την τελετή.

«Πριν από οκτώ χρόνια σήμερα…🌙», έγραψε στη λεζάντα της μίας από τις δύο αναρτήσεις της με πολλές φωτογραφίες, στις οποίες το ζευγάρι φαίνεται να χορεύει και να διασκεδάζει στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Ουίνδσορ.

Για την τελετή, η Μέγκαν Μαρκλ είχε επιλέξει ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα κομψό νυφικό με μακριά μανίκια του οίκου Ζιβανσί, σχεδιασμένο από τη Βρετανίδα δημιουργό Κλερ Γουέιτ Κέλερ.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και το νυφικό πέπλο της, το οποίο ήταν κεντημένο με λουλούδια που εκπροσωπούσαν όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας.

Εκείνο, ωστόσο, που σχολίασαν σήμερα τα διεθνή media, είναι το δεύτερο φόρεμα που επέλεξε για τη δεξίωση.

Στο πάρτι, η Μέγκαν εμφανίστηκε με δεύτερο λευκό φόρεμα. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα εφαρμοστό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και λαιμόκοψη, δημιουργία της σχεδιάστριας Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν περίπου 200 καλεσμένοι, ανάμεσά τους στενοί φίλοι, συγγενείς και πρόσωπα από τον χώρο της showbiz.

Φωτ.: Instagram / @meghan / Photo credit: Chris Allerton

Με πληροφορίες από People

