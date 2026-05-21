Μάθιου Πέρι: «Ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα επειδή εμπιστεύτηκε τον βοηθό του» καταγγέλλει η μητέρα του

«Αντί να τον προστατεύσει, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών» ξέσπασε σε δήλωσή τη η μητέρα του αείμνηστου ηθοποιού

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Μάθιου Πέρι / Getty Images
Η Σουζάν Μόρισον, μητέρα του Μάθιου Πέρι, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της οικογένειάς της με τον Κένεθ Ιβαμάσα, τον προσωπικό βοηθό του αείμνηστου ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο τζακούζι του στις 28 Οκτωβρίου 2023, από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ιβαμάσα «επανειλημμένα» χορηγούσε στον ηθοποιό κεταμίνη «χωρίς ιατρική εκπαίδευση», πραγματοποιώντας μάλιστα πολλαπλές ενέσεις την ημέρα που πέθανε.

Ο Ιβαμάσα αντιμετωπίζει ποινή έως και 15 ετών φυλάκισης, ενώ οι εισαγγελείς προτείνουν ποινή 41 μηνών φυλάκισης και τριετή επιτήρηση. Η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας του Ιβαμάσα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ημέρα του θανάτου του Πέρι, ο ηθοποιός του είπε «κάνε μου μια μεγάλη δόση» και του ζήτησε να ετοιμάσει το τζακούζι του. Ο βοηθός στη συνέχεια έφυγε για δουλειές και όταν επέστρεψε τον βρήκε νεκρό, με το πρόσωπο προς τα κάτω στο νερό.

Μάθιου Πέρι: «Αντί να τον προστατεύσει, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών»

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η μητέρα του ηθοποιού ανέφερε ότι η οικογένειά της πίστευε πως ο Ιβαμάσα κατανοούσε τη μάχη του γιου της με τον εθισμό και ότι ο ρόλος του ήταν να τον προστατεύει και να τον βοηθά να παραμείνει «καθαρός από ουσίες».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «αντί να προστατεύσει τον Μάθιου, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών, εξασφαλίζοντας πηγές προμήθειας, και τελικά έκανε τις ενέσεις ο ίδιος, παρότι δεν είχε καμία απολύτως κατάρτιση».

Τόνισε ότι αυτό συνέβη επανειλημμένα, παρότι ήταν φανερό πως η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Η Μόρισον πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του Πέρι, ο Ιβαμάσα διατηρούσε επικοινωνία μαζί της και μάλιστα την ενημέρωνε όταν έβλεπε ουράνια τόξα, κάτι που ο Πέρι αγαπούσε.

Υποστήριξε επίσης ότι επέμεινε να μιλήσει στην κηδεία και προσπάθησε να παρουσιαστεί ως «ο καλός που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», ενώ στη συνέχεια ζήτησε νομικές αποζημιώσεις.

«Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», κατέληξε η μητέρα του.

 
Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία — και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Η Iris Duane και το Q Manivannan έγιναν τα πρώτα ανοιχτά τρανς μέλη του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, το Holyrood αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του το φίλτρο αναζήτησης με βάση το φύλο, μετά τις αντιδράσεις για την καταγραφή μιας τρανς γυναίκας και ενός non-binary προσώπου.
Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Εθνικό Μνημείο Stonewall στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα του National Trust for Historic Preservation, που εστιάζει σε τόπους συνδεδεμένους με αγώνες ισότητας, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη γύρω από τα LGBTQ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.
ΡΙΑΛΙΤΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΙΑΣΜΟΣ

Βρετανία: Η «συγγνώμη» του Channel 4 για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης σε ριάλιτι

Η επικεφαλής του βρετανικού καναλιού δήλωσε ότι πιστεύει ότι το κανάλι ενήργησε σωστά, αλλά ότι «λυπάται βαθιά» για την ταραχή που προκάλεσε στις συμμετέχουσες
ΜΠΑΡΝΕΪ ΦΡΑΝΚ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΠΑ

Πέθανε ο Μπάρνεϊ Φρανκ, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής των ΗΠΑ, σε ηλικία 86 ετών

Ο Φρανκ υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 1981 έως το 2013 και υπήρξε βασικός «αρχιτέκτονας» του Dodd-Frank Act, του νομοσχεδίου που δημιούργησε νέους εποπτικούς μηχανισμούς και επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις τράπεζες μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008
