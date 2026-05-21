Μάθιου Πέρι: «Ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα επειδή εμπιστεύτηκε τον βοηθό του» καταγγέλλει η μητέρα του

Η Σουζάν Μόρισον, μητέρα του Μάθιου Πέρι, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της οικογένειάς της με τον Κένεθ Ιβαμάσα, τον προσωπικό βοηθό του αείμνηστου ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο τζακούζι του στις 28 Οκτωβρίου 2023, από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ιβαμάσα «επανειλημμένα» χορηγούσε στον ηθοποιό κεταμίνη «χωρίς ιατρική εκπαίδευση», πραγματοποιώντας μάλιστα πολλαπλές ενέσεις την ημέρα που πέθανε.

Ο Ιβαμάσα αντιμετωπίζει ποινή έως και 15 ετών φυλάκισης, ενώ οι εισαγγελείς προτείνουν ποινή 41 μηνών φυλάκισης και τριετή επιτήρηση. Η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας του Ιβαμάσα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ημέρα του θανάτου του Πέρι, ο ηθοποιός του είπε «κάνε μου μια μεγάλη δόση» και του ζήτησε να ετοιμάσει το τζακούζι του. Ο βοηθός στη συνέχεια έφυγε για δουλειές και όταν επέστρεψε τον βρήκε νεκρό, με το πρόσωπο προς τα κάτω στο νερό.

Μάθιου Πέρι: «Αντί να τον προστατεύσει, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών»

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η μητέρα του ηθοποιού ανέφερε ότι η οικογένειά της πίστευε πως ο Ιβαμάσα κατανοούσε τη μάχη του γιου της με τον εθισμό και ότι ο ρόλος του ήταν να τον προστατεύει και να τον βοηθά να παραμείνει «καθαρός από ουσίες».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «αντί να προστατεύσει τον Μάθιου, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών, εξασφαλίζοντας πηγές προμήθειας, και τελικά έκανε τις ενέσεις ο ίδιος, παρότι δεν είχε καμία απολύτως κατάρτιση».

Τόνισε ότι αυτό συνέβη επανειλημμένα, παρότι ήταν φανερό πως η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Η Μόρισον πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του Πέρι, ο Ιβαμάσα διατηρούσε επικοινωνία μαζί της και μάλιστα την ενημέρωνε όταν έβλεπε ουράνια τόξα, κάτι που ο Πέρι αγαπούσε.

Υποστήριξε επίσης ότι επέμεινε να μιλήσει στην κηδεία και προσπάθησε να παρουσιαστεί ως «ο καλός που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», ενώ στη συνέχεια ζήτησε νομικές αποζημιώσεις.

«Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», κατέληξε η μητέρα του.