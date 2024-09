Για πρώτη φορά ιδιώτες αστροναύτες έκαναν διαστημικό περίπατο - Η Γη «μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο»

Ένας δισεκατομμυριούχος και μία μηχανικός, μέλη του πληρώματος της αποστολής Polaris Dawn της Space X, έγιναν οι πρώτοι μη επαγγελματίες αστροναύτες που πραγματοποίησαν τον πρώτο διαστημικό περίπατο που έχει γίνει ποτέ από ιδιώτες αστροναύτες.

Το πλήρωμα της αποστολής αποτελούν ο 41χρονος δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν, ο 50χρονος πρώην διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Σκοτ Ποτίτ και οι υπάλληλοι της SpaceX Σάρα Γκίλις, 30 ετών, και Άννα Μένον, 38 ετών.

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν και η Σάρα Γκίλις βγήκαν από το διαστημόπλοιο «Crew Dragon Resilience» της SpaceX με διαφορά περίπου 15 λεπτών, ξεκινώντας στις 11:52 BST, φορώντας ειδικά σχεδιασμένες στολές.

Ο Άιζακμαν βγήκε από την κάψουλα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και, ενώ κοιτούσε τη Γη, σχολίασε: «Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο». Η διαστημική του βόλτα κράτησε περίπου 10 λεπτά και μετά επέστρεψε στην κάψουλα.

Μοιράστηκε την πρώτη του σκέψη ενώ κοιτούσε τη Γη από την κάψουλα Dragon: «Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολύ δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ - μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο», είπε.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ