SpaceX: Το ταξίδι της πρώτης εμπορικής διαστημικής πτήσης- Ποιοι βρίσκονται στο πλήρωμα

Τέσσερις ιδιώτες αστροναύτες εκτοξεύτηκαν στο διάστημα νωρίς την Τρίτη με την κάψουλα SpaceX Crew Dragon, ξεκινώντας την πενθήμερη αποστολή Polaris Dawn της εταιρείας, η οποία έχει στόχο να δοκιμάσει νέες διαστημικές στολές και να πραγματοποιήσει την πρώτη διαστημική βόλτα.

Το πλήρωμα, που περιλαμβάνει έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, έναν πρώην πιλότο μαχητικών αεροσκαφών και δύο υπαλλήλους της SpaceX, εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα στις 5:23 π.μ. Πρόκειται για τους Άννα Μενόν, Σκοτ "Κιντ" Ποτίτ, Τζάρεντ Άιζακμαν και Σάρα Γκίλις. Η κάψουλα έφτασε σε τροχιά περίπου εννιάμισι λεπτά αργότερα. Το Crew Dragon αποσπάστηκε από το υποστηρικτικό του τμήμα τρία λεπτά αργότερα, με τις κάμερες να αποκαλύπτουν τη θέα της κάψουλας πάνω από την ηλιόλουστη Γη.

«Καθώς κοιτάζετε προς τον Πολικό Αστέρα, να θυμάστε ότι το θάρρος σας φωτίζει το χάρτη για τους μελλοντικούς εξερευνητές», είπε μέσω ραδιοεπικοινωνίας ο διευθυντής εκτόξευσης της SpaceX, Φρανκ Μεσσίνα. «Εμπιστευόμαστε τις ικανότητές σας, το θάρρος σας και την ομαδικότητά σας για να φέρετε εις πέρας την αποστολή. Σας στέλνουμε αγκαλιές από τη Γη».

Jared, Kidd, Sarah, and Anna walking down the crew arm ahead of entering Dragon pic.twitter.com/o0HCKwFhJW



Ο πύραυλος Falcon 9 της αποστολής προσγειώθηκε με ασφάλεια σε μια θαλάσσια πλατφόρμα. Πρόκειται για την πέμπτη - και πιο ριψοκίνδυνη - ιδιωτική αποστολή του Crew Dragon μέχρι σήμερα. Το διαστημόπλοιο θα εγκατασταθεί τελικά σε μια ελλειπτική τροχιά, περνώντας σε απόσταση 190 χιλιομέτρων από τη Γη και φτάνοντας έως και τα 1.400 χιλιόμετρα, την πιο μακρινή απόσταση που έχει φτάσει άνθρωπος από το τέλος του προγράμματος Apollo της NASA το 1972.

Dragon will initiate a two-day pre-breathe process to prepare the crew for their upcoming spacewalk on Thursday, September 12 pic.twitter.com/xxL2TRV6JX