SpaceX: Εικόνες από την αναχώρηση της αποστολής για τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο»

Ένας δισεκατομμυριούχος, ένας πιλότος και δύο υπάλληλοι της SpaceX αναχώρησαν σήμερα από τη Φλόριντα για μια φιλόδοξη διαστημική αποστολή που θα σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην εμπορική εκμετάλλευση του διαστήματος, με τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία.

Ο πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, μεταφέροντας σε τροχιά την κάψουλα Dragon, όπου θα φιλοξενηθούν οι επιβάτες αυτής της αποστολής, της αποκαλούμενης Polaris Dawn («Αυγή του Πολικού Αστέρα»).

«Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX και το πλήρωμα του προγράμματος Polaris» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής της εταιρείας.

Ο επικεφαλής αυτής της πενθήμερης αποστολής είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη SpaceX και χρηματοδοτεί ένα μέρος του ταξιδιού. Το ακριβές ποσό που κατέβαλε δεν αποκαλύφθηκε.

Ένας από τους κυριότερους στόχους είναι να δοκιμαστούν οι ολοκαίνουριες στολές της εταιρείας, που είναι λευκές και φουτουριστικές, με μια σύντομη έξοδο από την κάψουλα για έναν διαστημικό περίπατο.

