Για 4η φορά εξερράγη ηφαίστειο στην Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από την Ισλανδία, όπου το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες εξερράγη για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας πύρινη λάβα στον αέρα.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ. Τη νέα έκρηξη ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία - είναι η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021. Η τελευταία έκρηξή του είχε γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου και τότε η λάβα κατέστρεψε δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους. Κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια σε αλιευτική κωμόπολη.

Βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου στην Ισλανδία:

Volcano in south #Iceland peninsula has erupted for the fourth time in a few months. pic.twitter.com/K7srJkl0Jm — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) March 16, 2024

BREAKING: Volcano erupts for fourth time on Iceland peninsula pic.twitter.com/ZSJ6ePVCaf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2024

🚨#BREAKING: A few Earthquakes followed by an volcano eruption in Iceland in the last few minutes. pic.twitter.com/x72ezA7MlV — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 16, 2024

Τα ηφαίστεια της Ισλανδίας

Ανάμεσα στην ευρασιατική και την βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, η Ισλανδία είναι σεισμογενές και ηφαιστειογενές έδαφος λόγω της κίνησης των δύο πλακών προς τις αντίθετες κατευθύνσεις. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην χερσόνησο Ρέικιανες είναι συνήθως περιορισμένων διαστάσεων και δεν προκαλούν μεγάλη διασπορά στάχτης στην στρατόσφαιρα. Ωστόσο, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι είναι πιθανόν να συνεχισθούν επί δεκαετίες και οι αρχές της Ισλανδίας έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν αναχώματα για να εκτρέψουν την ροή της φλεγόμενης λάβας από κατοικίες και υποδομές.

Η Ισλανδία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια. Το 2010, τα σύννεφα στάχτης από τις εκρήξεις του ηφαιστείου Eyafjallajokull κάλυψαν εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης ματαιώνοντας 100.000 πτήσεις και αναγκάζοντας εκατοντάδες Ισλανδούς να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ