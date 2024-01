Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Ρέικιανες στην Ισλανδία

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Ρέικιανες σήμερα στη νοτιοδυτική Ισλανδία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στην ανακοίνωσή της μάλιστα η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας αναφέρει ότι πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021. Η προηγούμενη πιο πρόσφατη έκρηξη του, έγινε στις 18 Δεκεμβρίου. Αυτή οδήγησε σε πλήρη εκκένωση της πόλης Γκρίνταβικ. Απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι από την περιοχή ενώ έκλεισαν και τα σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Γκρίνταβικ δεν κινδύνευσε τελικά από την έκρηξη του ηφαιστείου γιατί η λάβα από την έκρηξη, έρεε προς αντίθετη κατεύθυνση από την πόλη. Τότε η λάβα έρεε με ρυθμό περίπου 100 έως 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, από τη μήκους 3,5 χιλιομέτρων ρωγμή του ηφαιστείου.

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík



