Γερμανία: Επιτέθηκε σε 21χρονη, φίλη της επιχείρησε να τη σώσει και τις πέταξε σε χαράδρα κάστρου

Αμερικανός συνελήφθη από τις γερμανικές Αρχές κατηγορούμενος πως έσπρωξε δύο συμπατριώτισσές του σε χαράδρα, κοντά στο κάστρο Neuschwanstein στα βόρεια της Γερμανίας. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί η μία και να τραυματιστεί η δεύτερη.

Νεκρή είναι μία 21χρονη, ενώ η 22χρονη φίλη της επιβίωσε της επίθεσης. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας των δύο γυναικών.

Ο 30χρονος συλληφθείς εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης και οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας παρέσυρε τα θύματά του - σημειώνεται πως δεν γνωρίζονταν από πριν - σε απόμερο μονοπάτι, το οποίο οδηγεί σε μία πεζογέφυρα με εξαιρετική θέα του κάστρου.

Τότε, ο 30χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά στην 21χρονη, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Holger Stabik. Η φίλη της επιχείρησε να τη βοηθήσει, «όταν ο ύποπτος την έπιασε από το λαιμό και την πέταξε από την πλαγιά».

Ακάθεκτος, συνέχισε την επίθεση στην 21χρονη, πριν τη ρίξει και αυτή στη χαράδρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσαν σε βάθος σχεδόν 50 μέτρων.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά η νεαρή εξέπνευσε. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της δεύτερης, αλλά φαίνεται ότι είχε τις αισθήσεις της όταν εντοπίστηκε.

Ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για την ταυτότητα του 30χρονου που θα κρατηθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, κάτι που μπορεί να πάρει μήνες. Σε βάρος του γίνεται έρευνα για τις κατηγορίες της δολοφονίας, απόπειρας δολοφονίας και σεξουαλικής επίθεσης.

Στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της σύλληψής του, αφότου το έσκασε από το σημείο του εγκλήματος. Φορά ένα T-shirt, τζιν παντελόνι και καπέλο.

At Neuschwanstein, there was a rescue of multiple people from a helicopter and one was taken out in handcuffs, seemingly after they fell from a cliff and climbed over railings. pic.twitter.com/yVGqqSRlwX