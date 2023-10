Γάζα: Μπάιντεν - Νετανιάχου συμφώνησαν για συνεχή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι «θα συνεχιστεί η ροή κρίσιμης βοήθειας προς τη Γάζα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, αφού μια δεύτερη αυτοκινητοπομπή 14 φορτηγών εισήλθε χθες βράδυ στη Γάζα από το πέρασμα της Ράφα.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το BBC για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τις τελευταίες ώρες υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά σε διάφορα νοσοκομεία στη Γάζα. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα. Μεταξύ των νοσοκομείων περιλαμβάνονται το Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο ιατρικό συγκρότημα στη Γάζα, καθώς και το Αλ-Κουντς και το ινδονησιακό νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

To BBC γράφει πως στο κανάλι της στο Telegram, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι ήταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο Αλ-Κουντς. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου κτιρίου, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν πίσω από το νοσοκομείο του Κουβέιτ. Το BBC δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει το βίντεο και τις εικόνες σε αυτό το σημείο. Το BBC ζήτησε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας να επιβεβαιώσουν αν έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στις περιοχές αυτές και εκείνες ότι το ελέγχουν.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν ώστε η Λωρίδα της Γάζας να έχει στο εξής «συνεχή ροή» ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Καθώς μια δεύτερη αυτοκινητοπομπή φορτηγών με βοήθεια εισήλθε χθες βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, οι Μπάιντεν και Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, «δήλωσαν ότι θα υπάρχει στο εξής συνεχής ροή στη Γάζα αυτής της ζωτικής σημασίας βοήθειας» για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

