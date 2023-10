«Θα τους βγάλουμε όλους έξω»: Συνομιλία Μπάιντεν με τις δύο ομήρους της Χαμάς που απελευθερώθηκαν

Ο Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε και με τις δύο Αμερικανίδες, που ήταν όμηροι της Χαμάς και απελευθερώθηκαν, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα σώσουν και τους υπόλοιπους ομήρους, Θεού θέλοντος.

Από την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δήλωσε «πανευτυχής» για την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων ομήρων. «Οι συμπατριώτισσες μας βίωσαν μια τρομερή δοκιμασία τις τελευταίες 14 ημέρες και είμαι πανευτυχής που σύντομα θα επανενωθούν με την οικογένειά τους» ανέφερε, ευχαριστώντας το Κατάρ και το Ισραήλ για τη συνεργασία τους. Υποσχέθηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειές τους «μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι τους» και οι υπόλοιποι Αμερικανοί όμηροι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από την αμερικανική προεδρεία φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να μιλάει με τις δύο γυναίκες που απελευθερώθηκαν, να τις ρωτάει τι κάνουν, κι εκείνες να τον ευχαριστούν. Μετά ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του για την απελευθέρωση και των υπολοίπων ομήρων.

Υπενθυμίζεται πως η 59χρονη Τζούντιθ Ράαναν και η 17χρονη κόρη της, Νάταλι, ήταν ανάμεσα στους περίπου 200 ομήρους που πήρε η Χαμάς, όταν οι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Οι δύο γυναίκες, που έχουν αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα, είναι οι πρώτες όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι δύο γυναίκες ζουν στο Σικάγο. Όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση στο Ισραήλ, η 59χρονη και η 17χρονη κόρη της βρίσκονταν στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τη Γάζα. Επισκέπτονταν το Ισραήλ μεταξύ άλλων για να γιορτάσουν και τα 85α γενέθλια συγγενούς του.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M