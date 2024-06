Γαλλία: Βουλευτές εμφανίστηκαν στο κοινοβούλιο ντυμένοι με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας

Γάλλοι βουλευτές εμφανίστηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο ντυμένοι στα μαύρα, κόκκινα, λευκά και πράσινα, δηλαδή τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Η ενέργεια των βουλευτών έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή η γαλλική κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή της να αναγνωρίσει τώρα το παλαιστινιακό κράτος.

Τα αίματα άναψαν όταν η βουλευτής του κόμματος Ανυπόταχτη Γαλλία (ριζοσπαστική αριστερά), Ρασέλ Κεκέ, ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία μέσα στην αίθουσα. Η πρόεδρος του κοινοβουλίου Γιαέλ Μπρον-Πιβέ την ανακάλεσε αμέσως στην τάξη, επιβάλλοντάς της προφορική επίπληξη, τη μέγιστη κύρωση που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αποφάσισε επίσης να διακόψει τη συνεδρίαση.

Yael Braun-Pivet was born Yaël Braun in Nancy in Eastern France. Her paternal grandparents were Jewish and had settled in France in the 1930s .Her grandfather was a Polish tailor while her grandmother was German.

