Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία αναγνώρισαν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης

Η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία έχουν αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος σε ξεχωριστές κινήσεις σήμερα.

Η κοινή απόφαση των δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, χώρας με ισχυρή διπλωματική παράδοση στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης, μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα που θα επιφέρει εν τέλει αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από άλλες χώρες της ΕΕ και θα μπορούσε να δώσει ώθηση για περαιτέρω βήματα στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία θα εμβαθύνουν τη διεθνή απομόνωση.

Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται πλέον επίσημα από 142 από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και έχει καθεστώς παρατηρητή μη μέλους στο όργανο. Η παλαιστινιακή σημαία υψώθηκε μαζί με τις σημαίες της Ουκρανίας και της ΕΕ, έξω από το Leinster House στο Δουβλίνο.

An ambassador for Ireland will be appointed to the State of Palestine. pic.twitter.com/rpx6l26ucH — Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024

Το Associated Press σημειώνει ότι η γενική συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε με σημαντική διαφορά στις 11 Μαΐου για την παραχώρηση νέων «δικαιωμάτων και προνομίων» στην Παλαιστίνη σε ένδειξη αυξανόμενης διεθνούς υποστήριξης για ψηφοφορία για ένταξη με πλήρη ψήφο.

🇵🇸 The Palestinian flag flies proudly with the Irish tricolour outside the Dáil on the day Ireland finally officially recognises the state of Palestine 🇮🇪 pic.twitter.com/nu9KBiB2Gt — Matt Carthy TD (@mattcarthy) May 28, 2024

«Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που έχει έναν και μόνο στόχο, και αυτός είναι να βοηθήσει τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να επιτύχουν ειρήνη», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προτού το υπουργικό του συμβούλιο επικυρώσει την απόφαση.

Spain joins Ireland, Norway and 144 other countries to acknowledge Palestinian statehood. pic.twitter.com/WelVXMKmRb — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση του Σάντσεθ «είναι συνένοχος στην υποκίνηση γενοκτονίας κατά των Εβραίων και εγκλημάτων πολέμου». Ο γενικός εισαγγελέας του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου της Χάγης ζητά εντάλματα σύλληψης για ανώτερους ηγέτες της Χαμάς και του Ισραήλ σε σχέση με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν πρακτικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε ως χώρα για να διατηρήσετε ζωντανή την ελπίδα και τον προορισμό μιας λύσης δύο κρατών τη στιγμή που άλλοι προσπαθούν δυστυχώς να τη βομβαρδίσουν στη λήθη», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις. Το Σαββατοκύριακο μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον εκτοπισμένων Παλαιστινίων που ζουν σε σκηνές στη Ράφα έχει προκαλέσει διεθνή αγανάκτηση. «Καλώ ξανά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακούσει τον κόσμο και να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή που βλέπουμε στη Γάζα», είπε ο Χάρις.

My statement on Ireland’s formal recognition of the State of Palestine ⬇️ pic.twitter.com/f1gEYLkrLR — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 28, 2024

Η αρχή υγείας στη Γάζα υπό την ηγεσία της Χαμάς ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 35.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανηλεών βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στο έδαφος. Ο Χάρις πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει «πολλά πολλά περισσότερα» όσον αφορά τις κυρώσεις στο Ισραήλ.

Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε δήλωσε ότι «για περισσότερα από 30 χρόνια, η Νορβηγία είναι ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές ενός παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα, όταν η Νορβηγία αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος, αποτελεί ορόσημο στη σχέση μεταξύ Νορβηγίας και Παλαιστίνης».

Προηγουμένως, επτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 εθνών αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος. Πέντε από αυτές είναι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που ανακοίνωσαν την αναγνώριση το 1988, όπως και η Κύπρος, πριν ενταχθούν στο μπλοκ. Η αναγνώριση της Σουηδίας ήρθε το 2014.

Ireland stand with Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/Ozunj5AKfl — Gabbar (@Gabbar0099) October 21, 2023

Η Βρετανία έχει πει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους όσο η Χαμάς παραμένει στη Γάζα. Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι δεν είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε άλλες χώρες για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ακόμη κι αν δεν είναι κατ' αρχήν αντίθετη στην ιδέα. Η Γερμανία δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν.

