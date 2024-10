Φτάνει στη Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον: Live εικόνα - Άνευ προηγούμενου η εκκένωση

Έκτακτο μήνυμα, εξέδωσε προς τους κατοίκους του Μαϊάμι στη Φλόριντα η τοπική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δημοσιεύοντας συγκλονιστικά πλάνα του τυφώνα Μίλτον από την κομητεία Χέντρι.

«Σε εξέλιξη επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος αναζητείστε καταφύγιο», αναφέρει το μήνυμα για τον τυφώνα Μίλτον. Οι αξιωματούχοι της κομητείας Χέντρι κήρυξαν Τοπική Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (LSE) σε ισχύ ήδη από τις 5:00 μ.μ (τοπική ώρα) την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, για τις πιθανές επιπτώσεις του τυφώνα Μίλτον.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας προέτρεψαν τους κατοίκους να προετοιμαστούν για την πιθανότητα τροπικών καταιγίδων από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη. Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώνουν την πολιτεία της Φλόριντα, η οποία αναμένει τον πρωτοφανούς αγριότητας - τον χειρότερο των τελευταίων 100 ετών - τυφώνα: οι Αρχές περιμένουν ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωσή του, οι άνεμοι θα κινούνται μεταξύ των 280, ενδεχομένως και ως των 350 χλμ/ώρα, το νερό θα ξεπερνά σε ύψος τα 3 μέτρα.

Σιωπή επικρατεί στις περιοχές του κόλπου της Τάμπα και στις παράκτιες κοινότητες στα νότια καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Μίλτον, αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπακούοντας στις δραματικές εκκλήσεις για εκκένωση.

Δείτε live εικόνα από τη Φλόριντα:

Τουλάχιστον το 95% των παραλιών της δυτικής ακτής της Φλόριντα προβλέπεται να πλημμυρίσουν ή να καλύπτονται συνεχώς από θαλασσινό νερό, όταν ο κυκλώνας, που εκτιμάται ότι θα είναι ένας από τους ισχυρότερους όλων των εποχών, θα φτάσει στην ξηρά την Τετάρτη, ενώ πολλές περιοχές προσπαθούν να επανέλθουν από το πέρασμα του τυφώνα, «Helene» σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (US Geological Survey).

«Αυτή είναι η πιο σοβαρή μορφή αλλαγής στην παράκτια ζώνη», προειδοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, τονίζοντας ότι τα «κύματα και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που θα προκαλέσει ο Μίλτον» θα μπορούσαν να επιφέρουν «διάβρωση και κατακλυσμό» στο 100% των παραλιών της πολιτείας.

Οι περισσότερες σχολικές εγκαταστάσεις στην πολιτεία είναι κλειστές και αρκετά σχολεία χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά κρατικά καταφύγια, καθώς η Φλόριντα αναμένει το χτύπημα του γιγαντιαίου τυφώνα Μίλτον.

Ο Ρον ντε Σάντις και άλλοι αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης παροτρύνουν όσους βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς υπάρχει ακόμα τόση χωρητικότητα, προσθέτοντας ότι «μπορεί να μην είναι Four Seasons», αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η εναλλακτική είναι χειρότερη.

Ο Ντε Σάντις λέει στους κατοίκους στις ζώνες εκκένωσης ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για εκκένωση. Οι δρόμοι είναι καλοί, «αλλά όχι υπέροχοι».

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, η δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ είπε ότι το κύμα καταιγίδας ήταν «το μεγαλύτερο πρόβλημα» που αντιμετωπίζει η πόλη, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι πιθανό ο τυφώνας να φέρει κύμα καταιγίδας από 12 πόδια έως 15 πόδια στην περιοχή.

«Αυτό είναι κάτι που είναι ιστορικό, όχι μόνο για την κοινότητά μας, αλλά πραγματικά για το έθνος μας», είπε ο Κάστορ. «Δεν έχω δει ποτέ εκκένωση αυτού του μεγέθους», πρόσθεσε η Κάστορ. «Αυτή θα είναι μια καταιγίδα ιστορικών διαστάσεων, με άνεμο, νερό και βροχή, αλλά θα το ξεπεράσουμε μαζί και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις έλαβαν ενημέρωση την Τετάρτη με ενημερώσεις από την NOAA, την αμερικανική ακτοφυλακή και άλλους ομοσπονδιακούς οργανισμούς ενόψει του Milton και τη συνεχιζόμενη απάντηση στον τυφώνα Helene του περασμένου μήνα, από τον οποίο πολιτείες όπως η Φλόριντα εξακολουθούν να αναρρώνουν. Ο Μπάιντεν την Τετάρτη είπε ότι ο Μίλτον φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι η «θύελλα του αιώνα».

Ο Μπάιντεν ακύρωσε τα ταξίδια του στην Αφρική στη Γερμανία την Τρίτη, προκειμένου να είναι διαθέσιμος για την έκτακτη ανάγκη που είναι η επικείμενη καταιγίδα, η οποία έχει αφήσει τους κατοίκους της Φλόριντα να ανησυχούν για τις περιουσίες και τις ζωές τους.

Η NASA μοιράστηκε φωτογραφίες του τυφώνα Μίλτον καθώς περνούσε πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοιχτά της χερσονήσου Γιουκατάν.

Την ώρα που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ο τυφώνας ήταν κατηγορίας 5.

Hurricane #Milton is pictured as a Category 5 storm in the Gulf of Mexico off the coast of Yucatan Peninsula from the space station on Oct. 8, 2024. pic.twitter.com/S7Hpe5GFMp