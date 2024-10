Τυφώνας Μίλτον: «Γράψτε το όνομά σας στο χέρι σας για να σας αναγνωρίσουμε μετά» λένε σε όσους δεν φεύγουν από τη Φλόριντα

Ο τυφώνας Μίλτον αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα εντός ολίγων ωρών, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να φύγουν για να σωθούν, από τη μεγάλη καταστροφή που λέγεται ότι θα φέρει.

Παρά την πρωτοφανή επιμονή των αρχών, πολλοί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από όπου θα περάσει Μίλτον. Χωρίς να σπαταλούν χρόνο, οι αρχές δίνουν μία ωμή συμβουλή, στους ντόπιους που θα μείνουν στις δυτικές ακτές της πολιτείας: «Αν επιλέξετε να μείνετε, γράψτε το όνομά σας στο χέρι σας για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το πτώμα σας.

Η γενική εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, προέτρεψε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την καταιγίδα που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο καταστροφική των τελευταίων ετών. Για να μεταφέρει το μέγεθος του κινδύνου, είπε, σύμφωνα με το NPR, σε εκείνους που επέλεξαν να μην συμμορφωθούν με την εντολή εκκένωσης: «Μάλλον θα πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο μπράτσο σας, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ποιοι είστε όταν φτάσουν σε εσάς μετά».

Περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης της δυτικής ακτής της Φλόριντα, την ίδια ώρα που ο τυφώνας και οι άνεμοί του τρέχουν με ταχύτητα 230 χιλιομέτρων την ώρα.

BREAKING: Hurricane Milton is now a category 5 with 175 mph windgusts, the 4th strongest storm in Atlantic history. pic.twitter.com/6L246rVDd5 https://t.co/CZz35ljjrB

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ο ομογενής και μέλος της ελληνικής κοινότητας της Φλόριντα, Ηλίας Μώρος, περιέγραψε στην ΕΡΤ, ότι ήδη έχουν εκκενωθεί τα παράλια με την αστυνομία να προειδοποιεί «από πόρτα σε πόρτα ότι όποιος μείνει θα πνιγεί σίγουρα».

Βίντεο από τις εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που εκκενώνουν την πολιτεία, κυκλοφορούν στα διεθνή media, μαρτυρώντας για ακόμη μια φορά, την ανησυχητική εισβολη του νέου τυφώνα. μετά τον κυκλώνα Χέλεν, που λίγες μέρες πριν, άφησε τις ΗΠΑ με πολλούς νεκρούς και τεραστίων διαστάσεων φυσικές καταστροφές.

Τα προβλήματα δεν άργησαν να προκύψουν και κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από τη Φλόριντα, να σχηματίζουν μακριές ουρές, από την Τρίτη ως και σήμερα.



Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων προειδοποιούν μέσα από βίντεο προσομείωσης, ότι οι άνεμοι θα είναι τόσο δυνατοί, που αναμένεται να κινούνται μεταξύ των 280, ενδεχομένως και ως των 350 χλμ/ωρα, όσο το νερό ενδέχεται να ξεπεράσει μέχρι και τα 4 μέτρα, σε ύψος.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2