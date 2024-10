Τυφώνας Μίλτον: Η στιγμή που τουρίστες βγάζουν selfies αψηφώντας τον κίνδυνο για τη ζωή τους

Καθώς ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει με καταστροφική δύναμη τη Φλόριντα, οι περισσότεροι κάτοικοι προετοιμάζονται για το χειρότερο, εκκενώνοντας τα σπίτια τους. Ωστόσο, κάποιοι επιλέγουν να εκμεταλλευτούν την επικίνδυνη κατάσταση ως ευκαιρία για selfies.

Στο Key West, στην τουριστική τοποθεσία του Southernmost Point Buoy - το νοτιότερο σημείο των ηπειρωτικών ΗΠΑ - δεκάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν να φωτογραφίζονται παρά τον επικείμενο κίνδυνο του τυφώνα. Ένα ζωντανό βίντεο κάμερας κατέγραψε τουρίστες, μεταξύ αυτών και έναν άνδρα με σορτς με τη σημαία των ΗΠΑ, που πόζαρε χωρίς μπλούζα δίπλα στη σύντροφό του.

Οι θεατές της ζωντανής μετάδοσης αντέδρασαν έντονα, σχολιάζοντας με ειρωνεία και ανησυχία την εν λόγω ριψοκίνδυνη ενέργεια. «Ρισκάρουν τις ζωές τους για μια φωτογραφία, απίστευτο!» έγραψε ένας θεατής, ενώ άλλοι σχολίασαν πιο σαρκαστικά για το ενδεχόμενο πνιγμού τους.

Αν και το Key West δεν αναμένεται να δεχθεί το χειρότερο «πρόσωπο» του τυφώνα, ο Μίλτον προβλέπεται να πλήξει την περιοχή της Τάμπα με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ανέμους που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 15 πόδια σε ύψος. Ωστόσο, ακόμη και οι περιοχές που δεν βρίσκονται στην πορεία του κέντρου του τυφώνα αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τα κύματα καταιγίδας και τις πλημμύρες.

Η κατηγορία 4 του τυφώνα Μίλτον μπορεί να προκαλέσει ευρείας κλίμακας καταστροφή στη Φλόριντα, με πολλές περιοχές να βρίσκονται ήδη σε καθεστώς υποχρεωτικής εκκένωσης. Εν τω μεταξύ, η Φλόριντα αναμένει βροχοπτώσεις έως και 46 εκατοστά, καθώς ο Μίλτον κινείται προς τον Ατλαντικό.

Smashing. Video just in from Barbara and her young family, sightseeing in Florida. I believe the signs say 'Dumb as f*ck' and 'Welfare please take my children.' Marvellous. pic.twitter.com/LxnfrvV51n