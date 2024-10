Τυφώνας Μίλτον: Κορυφαίος μετεωρολόγος καταρρέει και παραδέχεται ότι φοβάται

Η στιγμή που κορυφαίος μετεωρολόγος στη Φλόριντα καταρρέει και παραδέχεται τον φόβο που τον έχει κυριεύσει εν όψει της έλευσης του τυφώνα Μίλτον, είναι ενδεικτική της ισχύος του φαινομένου.

Ο Τζον Μοράλες, ένας από τους μακροβιότερους μετεωρολόγους της Νότιας Φλόριντα, ειδικός επί των τυφώνων, μετέδιδε το μετεωρολογικό δελτίο του καναλιού WTVJ/NBC6 στο Μαϊάμι τη Δευτέρα, όταν η φωνή του έσπασε. «Δίπλα του, σε μια διαιρεμένη οθόνη, μια εικόνα του τυφώνα Μίλτον στριφογυρίζει, γιγάντιο, δείχνοντας τον τυφώνα θυμωμένο και κόκκινο», γράφουν οι New York Times, επιχειρώντας να αποτυπώσουν το γεγονός.

Η καταιγίδα είχε μόλις μεταμορφωθεί σε ένα «τέρας» κατηγορίας 5 και κατευθυνόταν προς τη δυτική ακτή της Φλόριντα, μεγάλο μέρος της οποίας υπέστη τεράστιες ζημιές μετά το χτύπημα του τυφώνα Helene στις 26 Σεπτεμβρίου.

«Είναι απλώς ένας απίστευτος, απίστευτος, απίστευτος τυφώνας», είπε ο Μοράλες για τον Μίλτον, κλείνοντας τα μάτια του και κουνώντας ελαφρά το κεφάλι του. «Έχει πέσει...»

Η φωνή του κόμπιασε. Κοίταξε κάτω, πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε, «… έχει πέσει 50 millibar σε 10 ώρες». Για τους θεατές που δεν κατάλαβαν τις συγκλονιστικές συνέπειες αυτής της βαρομετρικής πτώσης, η πνιγμένη φωνή του Μοράλες είπε αρκετά. «Ζητώ συγγνώμη», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Αυτό είναι απλώς φρικτό».

Ο Μοράλες ανέβασε το απόσπασμα στο Χ, γράφοντας ότι είχε αμφιβολίες για αν θα το έκανε. Έκτοτε, η ανάρτηση έχει προβληθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια φορές.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow . https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG

Σε συνέντευξή του το απόγευμα της Τρίτης, ο Μοράλες είπε ότι αρκετοί παράγοντες επηρέασαν την αντίδρασή του: Το σοκ για την ταχεία ένταση της καταιγίδας. Η ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό και τη σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η απογοήτευση για την αποτυχία της κοινωνίας να μετριάσει τη ρύπανση που θερμαίνει τον πλανήτη, παρά την επιστημονική βεβαιότητα ότι προκαλεί ολοένα και πιο βίαιο καιρό. Και η ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τα πλάσματα που θα βιώσουν την καταστροφικότητα του τυφώνα Μίλτον.

«Καταστρέφει επίσης ζωές. Πρέπει να λυπάστε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο μονοπάτι αυτού του τυφώνα», είπε.

Ο Τζον Μοράλες ξεκίνησε τη μετεωρολογική του καριέρα το 1984, εργαζόμενος για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στη συνέχεια για την Univision και την Telemundo, πριν ενταχθεί στο NBC6 στο Μαϊάμι ως επικεφαλής μετεωρολόγος το 2009. Ήταν μεταξύ περίπου 100 τηλεοπτικών μετεωρολόγων που συγκλήθηκαν για ενημερώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή το 1997, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον, μια συνάντηση που ο κ. Μοράλες είπε ότι τον ενέπνευσε «να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει την επικείμενη απειλή».

This is what it's all about: “Many, many people have reached out to me to say that if they hadn’t watched that, they would have not properly prepared. They’ve thanked me for ‘saving their lives.’ ... it’s been extremely heartening.” https://t.co/bAx08yEnR1 🎁🔗