Λίγο μετά την ανακοίνωση της Έλεν Ντε Τζένερις πως σταματάει την εκπομπή της μετά από 19 σεζόν και 3.000 επεισόδια, το όνομα της Ντακότα Τζόνσον άρχισε να γίνεται viral στο ίντερνετ, συνοδευμένο από αστεία για την αμήχανη συνέντευξή της στο «Ellen DeGeneres Show» το 2019.

Η πρωταγωνίστρια του «Fifty Shades of Grey» είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή, τον Νοέμβριο του 2019, αλλά η σύντομη συζήτησή της με την Ντε Τζένερις πήρε γρήγορα περίεργη τροπή όταν η παρουσιάστρια κατηγόρησε την Τζόνσον πως δεν της έστειλε πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων της.

«Βασικά, όχι. Δεν είναι αλήθεια, Έλεν», απάντησε η ηθοποιός. «Ήσουν καλεσμένη».

Η Τζόνσον συνέχισε διαβεβαιώνοντας την Ντε Τζένερις πως στην πραγματικότητα, όντως την είχε προσκαλέσει στα γενέθλια, και επικαλέστηκε τους παραγωγούς της εκπομπής για να επαληθεύσουν την ιστορία της.

Αμέσως ειπώθηκε πως η παρουσιάστρια βρισκόταν εκτός εκείνο το σαββατοκύριακο, με τους χρήστες τους ίντερνετ να συμπεραίνουν λίγο αργότερα πως ήταν το σαββατοκύριακο που η Έλεν Ντε Τζένερις είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή κάθισε με τον Τζορτζ Μπους σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Επειδή η αμήχανη συνέντευξη της Τζόνσον έγινε μόλις μερικούς μήνες πριν πρώην καλεσμένοι και υπάλληλοι του «Ellen DeGeneres Show» αρχίσουν να αποκαλύπτουν τις αρνητικές εμπειρίες τους με την παρουσιάστρια, πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι ουσιαστική η Ντακότα Τζόνσον ήταν εκείνη που άνοιξε τις «πύλες της Κολάσεως». Αρκετοί μάλιστα γιόρτασαν την πρώτη επέτειο του επεισοδίου στο Twitter, τον Νοέμβριο.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Έλεν Ντε Τζένερις να σταματήσει το σόου το 2022, η Μπρίτζετ Τοντ, δημιουργός και παρουσιάστρια του podcast «There Are No Girls on the Internet», σχολίασε στο Twitter πως «η δημόσια κατρακύλα ξεκίνησε όταν [η Ντε Τζένερις] είπε ψέματα ότι δεν προσκλήθηκε στο πάρτι της Ντακότα Τζόνσον».

it will NEVER not be funny to me that Ellen's public downfall started when she lied about not being invited to Dakota Johnson's party, when in reality she couldnt come because she was at a football game with her good friend George W Bush. https://t.co/nVJHddeaSD — Bridget Todd 💁🏿 (@BridgetMarie) May 12, 2021

Πολλοί χρήστες στα social media αστειεύτηκαν επίσης πως η Τζόνσον ήταν εκείνη που ευθύνεται για το τέλος της εκπομπής.

dakota johnson has done more for society by ending ellen degeneres than most of your faves have in their careers and it shows

pic.twitter.com/KVslhRUfi0 — hi hi !! (@canaryfilmss) May 12, 2021

Me calling Dakota Johnson to say thank you for ending the Ellen DeGeneres show. pic.twitter.com/tCFuFYwI9b — ClockOutWars (@clockoutwars) May 12, 2021

thank you dakota johnson https://t.co/MrPGyinRnN — shri (@daisysinej) May 12, 2021

we as society has to thank dakota johnson for this pic.twitter.com/XUtx0mekdw — bren taylor-joy (@jadexchampagne) May 12, 2021

ellen is ending her show? everyone say thank you dakota johnson pic.twitter.com/RpiPK9WpmB — ema | women ⚢ (@marvelsbian) May 12, 2021

Άλλοι στάθηκαν στον αντίκτυπο της παρουσίας της Τζόνσον.

Ο Χάντερ Χάρις, συντάκτης του εβδομαδιαίου Hung Up, έγραψε: «Κάθε γλώσσα που υψώνεται απέναντι στην Ντακότα Τζόνσον, θα πέφτει!».

Η Ρέιτσελ Σάιμ, δημοσιογράφος του The New Yorker, είπε ότι η Τετάρτη ήταν «μια σπουδαία ημέρα για την κοινότητα των καστανών με αφέλειες».

every tongue that rises against dakota johnson shall fall! https://t.co/2Z8Dmzl7r0 — hunter harris (@hunteryharris) May 12, 2021

i don't think dakota singlehandedly delivered the final blow but this is a big day for the brunettes with bangs community — rachel syme (@rachsyme) May 12, 2021

Somebody get Dakota Johnson on the phone I must by her a drink IMMEDIATELY! IMMEDIATELY!https://t.co/tg9JOAtJbN — Clarkisha Kent (@IWriteAllDay_) May 12, 2021

dakota johnson’s impact is unmatched https://t.co/UUixFL1Oua — lex (@prncessbarnes) May 12, 2021

Dakota Johnson to make

on her way history pic.twitter.com/fH1Eppyg5o — Jake Kaplan (@JakeKaplanNY) May 12, 2021

Άλλοι, όπως η Λιβ Μαρκς, δημοσιογράφος της Bauer Media, κοινοποίησαν διάφορα αστεία για την υποτιθέμενη αντίδραση της Ντακότα Τζόνσον στην είδηση τέλους της εκπομπής της Έλεν Ντε Τζένερις.

Dakota Johnson finding out that the Ellen show is ending pic.twitter.com/r92HXRJYs4 — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) May 12, 2021

Dakota Johnson reading about the ellen show ending pic.twitter.com/R2xBWL8zAb — Nico Correia (@notn1co) May 12, 2021

dakota johnson finding out that the ellen degeneres show is ending pic.twitter.com/LYt6PV7g2n — wiLL (@willfulchaos) May 12, 2021

Imagine Dakota Johnson reading the Ellen news today and just knowing she unintendedly (or not) threw the first brick lol pic.twitter.com/FfKD3h16eZ — DJ wears an emerald ring on THAT finger 💍💚 (@VSGeminixx) May 12, 2021

Dakota Johnson finding out that the Ellen DeGeneres show is ending

pic.twitter.com/OqPgnG3y7r — JushForLife (@jush_for_fun) May 12, 2021

Σε συνέντευξη στο Hollywood Reporter, η Έλεν Ντε Τζένερις είπε ότι οι ισχυρισμοί από πρώην υπαλλήλους και καλεσμένους της εκπομπής σχετικά με την συμπεριφορά της δεν είχαν καμία σχέση με την απόφασή της να αποχωρήσει από το πρόγραμμα.

«Σχεδόν επηρέασε την εκπομπή. Με πλήγωσε πολύ. Αλλά αν παραιτούμουν λόγω αυτού, δεν θα είχα επιστρέψει για αυτή τη σεζόν. Είμαι δημιουργικός άνθρωπος και έχω ανάγκη να βρίσκω συνεχώς προκλήσεις. όσο υπέροχο κι αν ήταν αυτό το σόου και διασκεδαστικό, δεν αποτελεί πλέον πρόκληση. Χρειάζομαι κάτι καινούργιο», είπε.

Ωστόσο η συγγραφέας Μπες Καλμπ το έθεσε διαφορετικά, γράφοντας, «Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι πως αν η Ντακότα Τζόνσον σε προσκαλεί στο πάρτι γενεθλίων της, πρέπει να λες την αλήθεια».

The moral of this story is if Dakota Johnson invites you to her birthday party you need to be truthful about that. — Bess Kalb (@bessbell) May 12, 2021

Με πληροφορίες από Insider