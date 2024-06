Ευρωεκλογές 2024: Μεγάλη συγκέντρωση στη Βουδαπέστη από τον Όρμπαν λίγο πριν από τις κάλπες

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη σε μια επίδειξη δύναμης για τον εθνικιστή ηγέτη ενόψει των τοπικών εκλογών και των Ευρωεκλογών 2024, που έχουν χαρακτηριστεί από την εμφάνιση ενός ισχυρού ανταγωνιστή.

Οι υποστηρικτές του Όρμπαν περπάτησαν κατά μήκος του ποταμού Δούναβη ένα συννεφιασμένο Σάββατο και μετά βγήκαν στο νησί Μαργαρίτα της πρωτεύουσας, όπου ο επί πέντε θητείες πρωθυπουργός θα επιδιώξει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Η Ουγγαρία διεξάγει αυτοδιοικητικές εκλογές, παράλληλα με τις Ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου.

Ο Όρμπαν επιδιώκει να ανακτήσει την πρωτοβουλία από τον Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος σημείωσε άνοδο στις δημοσκοπήσεις μετά τo ξεπέταγμά του στην πολιτική σκηνή νωρίτερα φέτος. Δικηγόρος, πρώην διπλωμάτης και στέλεχος κρατικής εταιρείας, ο Μαγιάρ ξεπέρασε την άτονη και κατακερματισμένη αντιπολίτευση της Ουγγαρίας, αποκηρύσσοντας τη διαφθορά και τις ανυπέρβλητες οικονομικές επιδόσεις, ενώ εκμεταλλεύθηκε και τα σκάνδαλα που πλήγωσαν τη δημοτικότητα του κόμματος Fidesz του Όρμπαν.

