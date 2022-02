Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από την ψηφοφορία πρότασης της Κομισιόν για παροχή ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας 1,2 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για νέο πρόγραμμα έκτακτης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας για την Ουκρανία ύψους 1,2 δισ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 21 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο η συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν καταψηφίστηκε από τους δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστα Παπαδάκη και Νικολάου Αλαβάνου Λευτέρη και από τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκο, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Αλέξης Γεωργούλης και Έλενα Κουντουρά απείχαν από την ψήφιση της πρότασης, η οποία ωστόσο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 598 ψήφους υπέρ.

The Members of the European Parliament who did not support providing macro financial assistance by the EU to Ukraine only two weeks ago. They have a lot to answer for!https://t.co/ER49kPJ4Wt pic.twitter.com/zG7k2SZZbf