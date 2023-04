Ερντογάν: Πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας του

Πρώτη εμφάνιση έκανε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήγαν όπως τα είχε σχεδιάσει, αφού ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στην Τουρκία για τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος κατάφερε να αξιοποιήσει το Ακούγιου όσο επικοινωνιακά θα ήθελε λόγω των εκτάκτων προβλημάτων με την υγεία του.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από ιογενή γαστρεντερίτιδα, έκανε την επανεμφάνισή του σήμερα για πρώτη φορά στην τηλεόραση μετά το βράδυ της Τρίτης και την αδιαθεσία την ώρα της συνέντευξης, με αφορμή τηλεδιάσκεψη με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν για τα εγκαίνια του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας.

Εμφανώς καταβεβλημένος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακούει το μήνυμα από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Η Τουρκία θα είναι τώρα μια χώρα με πυρηνική ενέργεια, ένας από τους πιο οικονομικά αποδοτικούς πόρους στον κόσμο. Το σύστημα στον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας στον κόσμο. Με το κέντρο φυσικού αερίου που θα δημιουργήσουμε επίσης στην Τουρκία, το εμπόριο θα αυξηθεί», σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.



At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y