Ερντογάν: Διαψεύδουν οι συνεργάτες του, μετά τις φήμες για έμφραγμα

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τέτοιες αβάσιμες φήμες αναφορικά με την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» αναφέρουν οι συνεργάτες του με αφορμή την αδιαθεσία που ένιωσε σε συνέντευξη.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν θα παρακολουθήσει αύριο μέσω βιντεοσύνδεσης τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού» στο Άκουγιου», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν στο Twitter.

«Καμία παραπληροφόρηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ότι ο τουρκικός λαός στέκεται στο πλευρό του ηγέτη του και ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ετοιμάζονται να νικήσουν στις εκλογές της 14ης Μαΐου», πρόσθεσε.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

