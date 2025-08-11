Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Στις 11 Αυγούστου του 2014, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς βάζει τέλος στη ζωή του, συγκλονίζοντας τον κόσμο του Χόλιγουντ και την «παγκόσμια κοινή γνώμη».

Ο Γουίλιαμς, ένας από τους πιο ιδιαίτερους κωμικούς και πολυδιάστατους σταρ του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, προκαλώντας θλίψη και «ανοίγοντας» παράλληλα ξανά τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη.



Με καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Γουίλιαμς είχε κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την ικανότητά του να μεταβαίνει αβίαστα από την κωμωδία στη δραματική υποκριτική. Από τον «Κύκλο των Χαμένων Ποιητών» και το «Good Morning, Vietnam» μέχρι το «Mrs. Doubtfire» και το «Good Will Hunting» -για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου- η ξεχωριστή ερμηνεία του και ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόταν, έμειναν χαραγμένα στη μνήμη των εκατομμύρια ανθρώπων που είχαν δει τουλάχιστον μία από τις ταινίες του.





Μέσα στα επόμενα χρόνια, η οικογένειά του αποκάλυψε πως ο ηθοποιός έπασχε από μια σπάνια μορφή άνοιας με σωμάτια Lewy, που χαρακτηρίζεται από νοητική έκπτωση, κινητικές διαταραχές, επίμονες οπτικές ψευδαισθήσεις και διακυμάνσεις του επιπέδου συνείδησης. Η διάγνωση, που δεν ήλθε έγκαιρα, έριξε φως στα βασανιστικά συμπτώματα που βίωνε πριν τον θάνατό του.





Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έφυγε στα 63 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα σπουδαίο κινηματογραφικό έργο, αλλά και ένα μήνυμα: πως ακόμα και οι πιο φωτεινοί άνθρωποι μπορεί να παλεύουν με σκοτάδια που δεν φαίνονται.

«Μου είπε "καληνύχτα, αγάπη μου”» - Τι περιέγραψε η σύζυγός του από το τελευταίο του βράδυ

Η σύζυγός του, Σούζαν Γουίλιαμς, έχει μοιραστεί σε συνεντεύξεις της, όσα θυμάται από τον Ρόμπιν Γουίλιαμς νύχτα της 11ης Αυγούστου 2014.

Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America για την τελευταία τους κουβέντα, λίγο πριν εκείνος βρεθεί νεκρός, τον Αύγουστο του 2014, είχε πει δακρυσμένη:

«Ετοιμαζόμουν να πέσω στο κρεβάτι και μπήκε στο δωμάτιο μερικές φορές… και μου είπε: “Καληνύχτα, αγάπη μου”. Και μετά ξαναγύρισε. Κρατούσε το iPad του και φαινόταν σαν να είχε κάτι να κάνει. Και σκέφτηκα: “Νομίζω ότι βελτιώνεται”. Και μετά είπε: “Καληνύχτα, καληνύχτα”. Αυτό ήταν το τελευταίο που μου είπε».

Θυμήθηκε τότε, περίεργες, αργές αντιδράσεις του, όπως μια φορά που χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο και, με μια αιματηρή πληγή, δεν ήταν σε θέση να της εξηγήσει τι είχε συμβεί.

«Ο καλύτερός μου φίλος βυθιζόταν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Σούζαν για τον σύζυγό της.

Σε άλλη συνέντευξη, στο PEOPLE, είχε πει: «Δεν ήταν η κατάθλιψη που σκότωσε τον Ρόμπιν. Η κατάθλιψη ήταν ένα από, ας το πούμε, 50 συμπτώματα -και ήταν από τα μικρότερα».

Ο ηθοποιός είχε εισαχθεί εθελοντικά σε κέντρο αποτοξίνωσης έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, μετά από χρόνια μάχης με τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ουσίες. Ωστόσο, η Σούζαν είχε δηλώσει στο GMA, ότι ο Ρόμπιν ήταν νηφάλιος για περίπου οκτώ χρόνια και ότι ούτε η εξάρτηση ούτε η κατάθλιψη προκάλεσαν τον θάνατό του.

«Η Lewy Body Dementia σκότωσε τον Ρόμπιν», είπε. «Αυτό του πήρε τη ζωή».

Η Σούζαν περιέγραψε την ασθένεια ως «χημικό πόλεμο στον εγκέφαλο» και είπε ότι «κανείς δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για τον Ρόμπιν».

«Θέλω όλοι να ξέρουν ότι… όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Αυτή η ασθένεια είναι σαν ένα θαλάσσιο τέρας με 50 πλοκάμια συμπτωμάτων που εμφανίζονται όποτε θέλουν. Και δεν μπορούμε να τη βρούμε μέχρι κάποιος να πεθάνει οριστικά. Δεν υπάρχει θεραπεία».