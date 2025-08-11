ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του Facebook Twitter
Έντεκα χρόνια πριν, την 11η Αυγούστου του 2014, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς βάζει τέλος στη ζωή του / Φωτ.: EPA
0

Στις 11 Αυγούστου του 2014, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς βάζει τέλος στη ζωή του, συγκλονίζοντας τον κόσμο του Χόλιγουντ και την «παγκόσμια κοινή γνώμη».

Ο Γουίλιαμς, ένας από τους πιο ιδιαίτερους κωμικούς και πολυδιάστατους σταρ του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, προκαλώντας θλίψη και «ανοίγοντας» παράλληλα ξανά τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη.

Με καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Γουίλιαμς είχε κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την ικανότητά του να μεταβαίνει αβίαστα από την κωμωδία στη δραματική υποκριτική. Από τον «Κύκλο των Χαμένων Ποιητών» και το «Good Morning, Vietnam» μέχρι το «Mrs. Doubtfire» και το «Good Will Hunting» -για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου- η ξεχωριστή ερμηνεία του και ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόταν, έμειναν χαραγμένα στη μνήμη των εκατομμύρια ανθρώπων που είχαν δει τουλάχιστον μία από τις ταινίες του.



Μέσα στα επόμενα χρόνια, η οικογένειά του αποκάλυψε πως ο ηθοποιός έπασχε από μια σπάνια μορφή άνοιας με σωμάτια Lewy, που χαρακτηρίζεται από νοητική έκπτωση, κινητικές διαταραχές, επίμονες οπτικές ψευδαισθήσεις και διακυμάνσεις του επιπέδου συνείδησης. Η διάγνωση, που δεν ήλθε έγκαιρα, έριξε φως στα βασανιστικά συμπτώματα που βίωνε πριν τον θάνατό του.



Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έφυγε στα 63 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα σπουδαίο κινηματογραφικό έργο, αλλά και ένα μήνυμα: πως ακόμα και οι πιο φωτεινοί άνθρωποι μπορεί να παλεύουν με σκοτάδια που δεν φαίνονται.

«Μου είπε "καληνύχτα, αγάπη μου”» - Τι περιέγραψε η σύζυγός του από το τελευταίο του βράδυ

Η σύζυγός του, Σούζαν Γουίλιαμς, έχει μοιραστεί σε συνεντεύξεις της, όσα θυμάται από τον Ρόμπιν Γουίλιαμς νύχτα της 11ης Αυγούστου 2014.

Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America για την τελευταία τους κουβέντα, λίγο πριν εκείνος βρεθεί νεκρός, τον Αύγουστο του 2014, είχε πει δακρυσμένη:

«Ετοιμαζόμουν να πέσω στο κρεβάτι και μπήκε στο δωμάτιο μερικές φορές… και μου είπε: “Καληνύχτα, αγάπη μου”. Και μετά ξαναγύρισε. Κρατούσε το iPad του και φαινόταν σαν να είχε κάτι να κάνει. Και σκέφτηκα: “Νομίζω ότι βελτιώνεται”. Και μετά είπε: “Καληνύχτα, καληνύχτα”. Αυτό ήταν το τελευταίο που μου είπε».

Θυμήθηκε τότε, περίεργες, αργές αντιδράσεις του, όπως μια φορά που χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο και, με μια αιματηρή πληγή, δεν ήταν σε θέση να της εξηγήσει τι είχε συμβεί.

«Ο καλύτερός μου φίλος βυθιζόταν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Σούζαν για τον σύζυγό της.

Σε άλλη συνέντευξη, στο PEOPLE, είχε πει: «Δεν ήταν η κατάθλιψη που σκότωσε τον Ρόμπιν. Η κατάθλιψη ήταν ένα από, ας το πούμε, 50 συμπτώματα -και ήταν από τα μικρότερα».

Ο ηθοποιός είχε εισαχθεί εθελοντικά σε κέντρο αποτοξίνωσης έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, μετά από χρόνια μάχης με τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ουσίες. Ωστόσο, η Σούζαν είχε δηλώσει στο GMA, ότι ο Ρόμπιν ήταν νηφάλιος για περίπου οκτώ χρόνια και ότι ούτε η εξάρτηση ούτε η κατάθλιψη προκάλεσαν τον θάνατό του.

«Η Lewy Body Dementia σκότωσε τον Ρόμπιν», είπε. «Αυτό του πήρε τη ζωή».

Η Σούζαν περιέγραψε την ασθένεια ως «χημικό πόλεμο στον εγκέφαλο» και είπε ότι «κανείς δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για τον Ρόμπιν».

«Θέλω όλοι να ξέρουν ότι… όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Αυτή η ασθένεια είναι σαν ένα θαλάσσιο τέρας με 50 πλοκάμια συμπτωμάτων που εμφανίζονται όποτε θέλουν. Και δεν μπορούμε να τη βρούμε μέχρι κάποιος να πεθάνει οριστικά. Δεν υπάρχει θεραπεία».

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Το «Μaterialists» της Σελίν Σονγκ, με τον ευφάνταστο ελληνικό τίτλο «Ταιριάζουμε;», το sequel «Freakier Friday», η αναβίωση των περιπετειών της «Red Sonja» και ο χιτσκοκικός κοσμοπολιτισμός του «To Catch a Thief» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Πολιτισμός / Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Το Ειδικό Βραβείο «Honorary Heart of Sarajevo» θα απονεμηθεί στον σπουδαίο ηθοποιό στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, όπου θα δώσει και masterclass για την τέχνη της υποκριτικής
LIFO NEWSROOM
Το Fondation Louis Vuitton υποδέχεται 270 έργα του Gerhard Richter σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση

Εικαστικά / Gerhard Richter: «Τώρα που δεν απέμειναν ιερείς ή φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον κόσμο»

270 έργα ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή ζωγράφους θα εκτεθούν το φθινόπωρο στο Fondation Louis Vuitton σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Πολιτισμός / Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Κατά την τελετή των εγκαινίων, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η απόδοση ενός μουσείου σε μια τοπική κοινωνία δεν είναι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονός. Είναι μια πράξη με την οποία τιμάται η μακρά ιστορική διαχρονία του τόπου»
LIFO NEWSROOM
Λίαμ Νίσον, Νταρντέν και Όντρεϊ Χέπμπορν από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Λίαμ Νίσον, Νταρντέν και Όντρεϊ Χέπμπορν από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή επιστροφή των «Τρελών Σφαιρών», η νέα ταινία των αδερφών Νταρντέν, η horror-έκπληξη που λέγεται «Together» και το απολαυστικό «Ηow to Steal a Million» του Γουίλιαμ Γουάιλερ είναι μερικές από τις ταινίες που θα προβληθούν στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 