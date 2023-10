Έρικ Τζένσεν: Με καρκίνο 4ου σταδίου διαγνώστηκε ο ηθοποιός του «Walking Dead»

Με καρκίνο 4ου σταδίου διαγνώστηκε ο ηθοποιός του «Walking Dead» και του «Mr. Robot», Έρικ Τζένσεν.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Έρικ Τζένσεν ζητούν τη στήριξη του κόσμου καθώς ο ηθοποιός υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

«Αφού επέζησε ως εκ θαύματος από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο μόλις πριν από ενάμιση χρόνο, ο αγαπημένος μας Έρικ Τζένσεν μόλις διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου IV» αναφέρει η σελίδα στο GoFundMe.

Ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση στο συκώτι του, αλλά εργάστηκε ως σκηνοθέτης και συγγραφέας καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας του. «Οι γιατροί του πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες να συρρικνώσουν τους όγκους αρκετά, ώστε να κάνουν δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις και να τους βγάλουν όλους. Μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά ο Έρικ και η οικογένειά του θα δώσουν τη μάχη της ζωής τους και χρειάζονται την υποστήριξή σας», αναφέρεται στη σελίδα.

Η οικογένεια ελπίζει να συγκεντρώσει συνολικά 300.000 δολάρια, σημειώνοντας ακόμη ότι μετά τη διάγνωση του ανευρύσματος και του καρκίνου του Τζένσεν, η οικογένειά του βρίσκεται πλέον «σε εξαιρετικά επισφαλή οικονομική θέση και χρειάζεται μεγάλη βοήθεια για να τα καταφέρουν τον επόμενο χρόνο».

Ο Scott Gimple, εκτελεστικός παραγωγός για το «The Walking Dead», δημοσίευσε τη Δευτέρα έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα δωρεών του Τζένσεν, καλώντας για οικονομική βοήθεια.

One of TWD's own could use a little help. Erik Jensen, who played Dr. Steven Edwards in S5 was just diagnosed with cancer, and it's a time of great uncertainty for him and his family. If you want to send something his way: https://t.co/HU8bxlL2xA