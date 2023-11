Έρευνα: Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν ατύχημα

Ακαδημαϊκοί ζητούν να γίνει μεγαλύτερη έρευνα για το μάρκετινγκ των αυτοκινήτων, έπειτα από ανάλυση για τα τροχαία στη Βρετανία, από την οποία προκύπτει ότι οι οδηγοί συγκεκριμένων brand είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν ατυχήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τα στοιχεία από 400.000 και πλέον τροχαία ατυχήματα στη Βρετανία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις που οι «επικίνδυνοι ή επιθετικοί» ελιγμοί έπαιξαν ρόλο στο τροχαίο, υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά ανάλογα με το αυτοκίνητο του οδηγού που το προκάλεσε.

Η επικίνδυνη οδήγηση- περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας, παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και της διπλής γραμμής ή αδιαφορία για τις διαβάσεις πεζών- ήταν πιο πιθανό να αποτελέσει παράγοντα σε ένα ατύχημα όταν σε αυτό εμπλέκεται ένα Subaru, Porsche ή BMW παρά ένα Skoda ή Hyundai.

Θα περίμενε κανείς πως όταν οι συνθήκες είναι ίδιες, θα υπήρχε το ίδιο ποσοστό επικίνδυνων ελιγμών. Όμως, υπήρχε μεγαλύτερη συχνότητα σε περιπτώσεις που εμπλέκονταν αυτοκίνητα που διαφημίζονται «σαν να τονίζουν την επίδειξη, την οδήγηση τύπου “κοιτάξτε με”», επεσήμανε ο Άλαν Ταπ, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και καθηγητής κοινωνικού μάρκετινγκ στο University of the West of England. Οι οδηγοί των Subary ενεπλάκησαν στις περισσότερες «απερίσκεπτες ενέργειες» σύμφωνα με την έρευνα.

«Επιλέγουν οι επιθετικοί οδηγοί συγκεκριμένα αυτοκίνητα;»

«Είναι σαν το αυγό και την κότα. Επιλέγουν οι επιθετικοί οδηγοί συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ή οι εταιρείες κάνουν χειρότερα τα πράγματα;», είναι το ερώτημα που έθεσε ο Άλαν Ταπ, αναφερόμενος στο μάρκετινγκ.

«Σαφώς, αυτοί οι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς και δεν υπονοούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά τώρα που ήρθαν στο φως αυτά τα δεδομένα, μήπως θα έπρεπε να πιέσουμε τους κατασκευαστές και τις ρυθμιστικές αρχές να επανεξετάσουν τον τρόπο που οι σύγχρονες τεχνικές του μάρκετινγκ ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οδηγική ασφάλεια;», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

«Ενώ οι κατασκευαστές εισάγουν κάθε είδος καινοτόμα τεχνολογία για να βελτιώσουν την ασφάλεια, ο χειριστής παραμένει ο άνθρωπος. Και του στέλνουμε ανάμεικτα μηνύματα για το τι αναμένεται από αυτόν όταν οδηγεί», επεσήμανε από την πλευρά του ο Νταν Κάμπσαλ, της συμβουλευτικής εταιρείας οδηγικής ασφάλειας Agilysis, ο οποίος ήταν ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.

«Η ασφάλεια στο τιμόνι έχει ύψιστη σημασία για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος της Porsche και συμπλήρωσε ότι κάθε οδηγός που αγοράζει όχημα της εταιρείας προσκαλείται στο «Porsche Experience Centre» στο Σίλβερστοουν, προκειμένου «να κατανοήσει πλήρως το αυτοκίνητό του και να βελτιώσει τις οδηγικές δεξιότητές του».

«Οι βασικοί πυλώνες μας είναι η ασφάλεια, η ικανότητα και η αξιοπιστία», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Subaru στη Βρετανία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι πλέον δεν εισάγονται στη χώρα τα σπορ αυτοκίνητα της εταιρείας.

«Στη BMW δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ασφάλεια. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο που προωθούμε τα αυτοκίνητά μας στη Βρετανία και αφιερώνουμε χρόνο και φροντίδα για να ανταποκριθούμε στα υψηλά πρότυπα που θέτει η ρυθμιστική αρχή για τις διαφημίσεις», τόνισε εκπρόσωπος της BMW.

