Έρευνα: Βαθιά απαισιοδοξία και κρίση εμπιστοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες

Μια νέα δημοσκόπηση του Politico και της εταιρείας Public First αποτυπώνει το βάθος της κοινωνικής κόπωσης και δυσπιστίας που διαπερνά την αμερικανική κοινωνία σχεδόν έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πιθανό ή σίγουρο ότι «η κυβέρνηση λέει συχνά ψέματα στον λαό». Η δυσπιστία αυτή διαπερνά τα κομματικά σύνορα, με το 64% των ψηφοφόρων του Τραμπ και το 70% των ψηφοφόρων της Καμάλα Χάρις να συμφωνούν.

Η έρευνα δείχνει επίσης γενικευμένη απαισιοδοξία για το μέλλον της χώρας, με το 49% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι «οι καλύτερες μέρες της Αμερικής ανήκουν στο παρελθόν», έναντι 41% που θεωρεί ότι βρίσκονται μπροστά της. «Η Αμερική μοιάζει με άνθρωπο που νιώθει χαμένος, μπερδεμένος ή πληγωμένος και ψάχνει να βρει τι δεν πάει καλά», σχολίασε ο Μόρι Τζάιλς, επικεφαλής της οργάνωσης Braver Angels, που δρα για τη γεφύρωση του πολιτικού διχασμού.

Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Τζένιφερ Μακόι του Πανεπιστημίου Georgia State, η διαφορά στην οπτική σχετίζεται με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία: «Οι Αμερικανοί τείνουν να αξιολογούν τη χώρα ανάλογα με το ποιος κυβερνά και με ποιο κόμμα ταυτίζονται», εξηγεί.

«Tο αμερικανικό όνειρο δεν υπάρχει πια»

Η απογοήτευση δεν περιορίζεται στην πολιτική. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί (46%) δηλώνουν ότι «το αμερικανικό όνειρο δεν υπάρχει πια», ποσοστό υπερδιπλάσιο εκείνων που διαφωνούν (26%).

Η πολιτική επιστήμονας Μακόι αποδίδει την απαισιοδοξία στη μείωση της κοινωνικής κινητικότητας και στην αίσθηση ότι η οικονομία δεν προσφέρει πλέον ευκαιρίες. «Οι νέοι άνθρωποι το βιώνουν πιο έντονα — δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, να αποκτήσουν παιδιά, να ξεχρεώσουν τα φοιτητικά τους δάνεια», σημειώνει. Πράγματι, το 55% των νέων 18-24 ετών θεωρεί ότι το αμερικανικό όνειρο έχει χαθεί, έναντι 36% των άνω των 65.

Η έρευνα δείχνει επίσης μία έντονη αίσθηση πόλωσης. Το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πολιτικός διχασμός είναι «πολύ ή κάπως χειρότερος» σε σχέση με πέντε χρόνια πριν. Περίπου έξι στους δέκα λένε ότι οι περισσότεροι φίλοι τους έχουν τις ίδιες πολιτικές απόψεις, μία τάση που εμφανίζεται σχεδόν εξίσου σε ψηφοφόρους Τραμπ και Χάρις.

Η Αμερική «ζει μια κρίση σύνδεσης και νοήματος»

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Κρις Μέρφι (Δημοκρατικός), η Αμερική «ζει μια κρίση σύνδεσης και νοήματος». «Ο Τραμπ είναι σύμπτωμα, όχι η αιτία αυτής της κρίσης», πρόσθεσε.

Η γενικευμένη δυσφορία οδηγεί σε αίτημα ριζικών αλλαγών: 52% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι «η ζωή στις ΗΠΑ χρειάζεται ριζική αναμόρφωση», ενώ 35% θεωρούν πως «η χώρα χρειάζεται επανάσταση». Παρά την απαισιοδοξία, 64% δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αισθάνονται υπερήφανοι που είναι Αμερικανοί.

«Οι πολίτες χρειάζονται ελπίδα και εμπιστοσύνη», είπε ο Τζάιλς. «Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν πως αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι ούτε υγιές ούτε βιώσιμο».

Με πληροφορίες από Politico

