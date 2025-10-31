«Θα το μάθετε σύντομα»: Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υπόγειων πυρηνικών δοκιμών

Μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την επανέναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την πρόθεσή του, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει ευθέως όταν ρωτήθηκε αν αυτές θα περιλαμβάνουν και τις «παραδοσιακές» υπόγειες δοκιμές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα το μάθετε πολύ σύντομα, θα κάνουμε κάποιες δοκιμές», δήλωσε την Παρασκευή ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, καθ’ οδόν προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Άλλες χώρες το κάνουν. Εφόσον το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το ενδεχόμενο επανέναρξης πυρηνικών δοκιμών στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει πράγματι να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, ούτε έχει διευκρινιστεί τι είδους δοκιμές εννοούσε ο Τραμπ.

Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν σε δοκιμές με εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή σε εκτοξεύσεις πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία άλλη πυρηνική δύναμη, πλην της Βόρειας Κορέας, δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμές τα τελευταία 25 χρόνια· η τελευταία της Πιονγιάνγκ έγινε το 2017.

Την Πέμπτη, πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) στη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει πως έδωσε εντολή για την επανέναρξη των αμερικανικών δοκιμών. Αιτιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι «δεν είχε άλλη επιλογή», καθώς –όπως υποστήριξε– άλλες χώρες έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία κατέχει σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο και η Κίνα το τρίτο, εκτιμώντας πως «ενδέχεται να το αυξήσουν σε αντίστοιχα επίπεδα μέσα στην επόμενη πενταετία».

«Λόγω της τρομερής και καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογράμμισε ο Τραμπ. Και συνέχισε: «Εξαιτίας των δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας) να ξεκινήσει άμεσα δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις».

Trump is misinformed and out of touch. The U.S. has no technical, military, or political reason to resume nuclear explosive testing for the first time since 1992. It would take least 36 months to resume contained nuclear tests underground at the former test site in Nevada. 1/ pic.twitter.com/wdTRf9EwVo — Daryl G Kimball (@DarylGKimball) October 30, 2025

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε κύμα ερωτημάτων για τη διαχείριση των αμερικανικών πυρηνικών οπλοστασίων και το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος έχει πράγματι την εξουσία να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Εδώ και δεκαετίες, την ευθύνη για τη συντήρηση και δοκιμή πυρηνικών όπλων φέρουν το Υπουργείο Ενέργειας και η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) – όχι το Πεντάγωνο, όπως συχνά λανθασμένα αναφέρεται στον πολιτικό διάλογο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα περίπου 5.225 πυρηνικές κεφαλές, έναντι 5.580 της Ρωσίας. Οι δύο χώρες κατέχουν σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου. Μια πιθανή αλλαγή στρατηγικής από την Ουάσιγκτον θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις διεθνώς.