Αντιδράσεις στις ΗΠΑ μετά τη δήλωση Βανς ότι ελπίζει η σύζυγός του να γίνει χριστιανή

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε αντιδράσεις αυτή την εβδομάδα, μετά από δηλώσεις του ότι ελπίζει η σύζυγός του, Ούσα Βανς, ινδικής καταγωγής και μεγαλωμένη σε ινδουιστική οικογένεια, να ασπαστεί κάποια στιγμή την καθολική πίστη.

«Ειλικρινά, εύχομαι να συγκινηθεί κάποια στιγμή από ό,τι με συγκίνησε κι εμένα στην εκκλησία», δήλωσε ο Βανς σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή. «Πιστεύω στο χριστιανικό Ευαγγέλιο και ελπίζω πως κάποια στιγμή η σύζυγός μου θα το δει με τον ίδιο τρόπο».

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, αντιδράσεις προήλθαν και από μέλη της ινδικής και ινδοαμερικανικής κοινότητας, τα οποία κατηγόρησαν τον Βανς ότι δεν σεβάστηκε τη θρησκευτική ταυτότητα της συζύγου του. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι τα σχόλιά του υπονοούν ανωτερότητα του χριστιανισμού έναντι του ινδουισμού, σε μια περίοδο που οι πολιτικές για τη μετανάστευση και η ενίσχυση της επιρροής χριστιανικών συντηρητικών ομάδων έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μειονοτικές κοινότητες στις ΗΠΑ.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Hindu American Foundation, Σουχάγκ Σούκλα, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «προσβλητικές», σημειώνοντας ότι «ουσιαστικά λέει πως αυτό το κομμάτι της συζύγου του δεν είναι αρκετό».

Η απάντηση του Τζέι Ντι Βανς στις επικρίσεις

Την Παρασκευή, ο Βανς τοποθετήθηκε εκ νέου μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε «αηδιαστικά» τα σχόλια όσων τον κατηγόρησαν ότι «προσέβαλε τη θρησκεία της συζύγου του» και υποστήριξε ότι η Ούσα Βανς αποτελεί «την πιο ευλογημένη παρουσία στη ζωή του». Πρόσθεσε ότι, αν και θα ήθελε να ασπαστεί τον καθολικισμό, «θα τη στηρίζει και θα την αγαπά ανεξάρτητα από αυτό».

Ο Βανς, που έχει δηλώσει ότι πέρασε μια περίοδο «θυμωμένου αθεϊσμού» προτού ασπαστεί τον καθολικισμό, έχει συνδέσει συχνά την πίστη του με την πολιτική του ταυτότητα. Ως αντιπρόεδρος, δίνει έμφαση σε ζητήματα όπως οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, η κοινωνική συντήρηση και ο οικονομικός πατριωτισμός, αναδεικνύοντας τη χριστιανική διδασκαλία ως θεμέλιο της πολιτικής του φιλοσοφίας.

Η σύζυγός του, Ούσα Βανς, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Καλιφόρνια από Ινδούς μετανάστες και έχει μιλήσει δημοσίως για την ινδουιστική της ανατροφή. Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν και οι δύο φοιτούσαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ίδια ανέφερε ότι τα παιδιά τους φοιτούν σε καθολικό σχολείο, αλλά έχουν ελευθερία να επιλέξουν αν θα βαφτιστούν, ενώ η οικογένεια διατηρεί στοιχεία της ινδουιστικής παράδοσης.

Οι δηλώσεις του Βανς προκάλεσαν συζητήσεις και στο πολιτικό πεδίο, καθώς συνδέθηκαν με την αυξανόμενη επιρροή της χριστιανικής δεξιάς και τη σκληρή ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Σανγκάι Μίσρα, ειδικός στη μελέτη της ινδοαμερικανικής διασποράς, σημείωσε ότι «αν και ο Βανς μιλούσε προσωπικά, τα λόγια του ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως αντανάκλαση μιας πολιτικής αφήγησης περί “λευκού χριστιανικού εθνικισμού”».

Με πληροφορίες από New York Times