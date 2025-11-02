ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία για την προστασία των Χριστιανών

«Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορα, σκληρά και αποφασιστικά, όπως οι τρομοκράτες επιτίθενται στους αγαπημένους μας Χριστιανούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη δράση στη Νιγηρία, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας ότι αποτυγχάνει να προστατεύσει τους Χριστιανούς από ισλαμιστικές οργανώσεις.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Υπουργείο Πολέμου —όπως το αποκάλεσε— να είναι σε «κατάσταση ετοιμότητας για δράση», προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα παγώσουν κάθε οικονομική βοήθεια προς «τη ντροπιασμένη Νιγηρία», αν δεν ληφθούν μέτρα. «Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορα, σκληρά και αποφασιστικά, όπως οι τρομοκράτες επιτίθενται στους αγαπημένους μας Χριστιανούς», έγραψε ο Τραμπ. 

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απάντησε επιβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο «προετοιμάζεται για δράση», σημειώνοντας πως «είτε η κυβέρνηση της Νιγηρίας θα προστατεύσει τους Χριστιανούς, είτε εμείς θα εξουδετερώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικαλεότητες».

Ο Τραμπ είχε ήδη χαρακτηρίσει τη Νιγηρία «χώρα ιδιαίτερης ανησυχίας», κάνοντας λόγο για «υπαρξιακή απειλή κατά των Χριστιανών» και υποστηρίζοντας ότι «χιλιάδες έχουν σκοτωθεί», χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις. Η συγκεκριμένη ταξινόμηση, που προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων σε κράτη που παραβιάζουν σοβαρά τη θρησκευτική ελευθερία.

Η απάντηση της Νιγηρίας στα σχόλια του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινουμπού, απάντησε ότι η κυβέρνησή του παραμένει «δεσμευμένη στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα» για την προστασία όλων των πολιτών «ανεξαρτήτως πίστης». Σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η περιγραφή της Νιγηρίας ως «θρησκευτικά μισαλλόδοξης χώρας» δεν αντανακλά «την πραγματικότητα μιας κοινωνίας όπου συνυπάρχουν ειρηνικά διαφορετικές κοινότητες».

Σύμβουλος του Νιγηριανού προέδρου, Ντάνιελ Μμπουάλα, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες έχουν «κοινό ενδιαφέρον για την καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας εναντίον της ανθρωπότητας». Όπως είπε, οι όποιες διαφωνίες για το αν στοχοποιούνται αποκλειστικά οι Χριστιανοί ή «όλες οι θρησκείες και όσοι δεν πιστεύουν» θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση Τραμπ–Τινουμπού που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Παρά τους ισχυρισμούς περί «γενοκτονίας» των Χριστιανών, οργανώσεις που παρακολουθούν τη βία στη Νιγηρία επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως οι Χριστιανοί πλήττονται δυσανάλογα σε σχέση με τους Μουσουλμάνους. Η χώρα είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένη ανάμεσα στις δύο θρησκείες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ομάδας Acled, που καταγράφει πολιτική βία παγκοσμίως, οι περισσότεροι από τους χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια στη βόρεια και κεντρική Νιγηρία οφείλονται σε επιθέσεις οργανώσεων όπως οι Boko Haram και Islamic State West Africa Province, οι οποίες πλήττουν κυρίως μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

Στο κέντρο της χώρας, συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων, κυρίως μουσουλμάνων, και χριστιανών αγροτών για τη χρήση γης και υδάτινων πόρων προκαλούν συχνά κύκλους αντεκδικήσεων και σφαγών. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι θηριωδίες διαπράττονται και από τις δύο πλευρές και ότι δεν προκύπτει συστηματική στοχοποίηση μιας μόνο θρησκευτικής ομάδας.

Με πληροφορίες από BBC

