Επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα το πρωί επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «θεμικό δικαίωμα» της χώρας να αποτρέπει απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, ενώ οι αρχές στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν έκαναν λόγο για τουλάχιστον «τέσσερις αμάχους» νεκρούς και άλλους έξι τραυματίες.

Ο Νασέρ Καναανί εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η Τεχεράνη σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των άλλων χωρών, αλλά ταυτοχρόνως χρησιμοποιεί το «νόμιμο και θεμιτό του δικαίωμα να αποτρέπει απειλές για την εθνική του ασφάλεια».

Οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του Sepah News, του ενημερωτικού ιστοτόπου τους, ανακοίνωσαν πως εντόπισαν «τόπους συγκέντρωσης διοικητών και των κυριότερων στοιχείων που συνδέονταν με πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες, ιδιαίτερα του Ισλαμικού Κράτους», και ότι τους «κατέστρεψαν», εκτοξεύοντας «βαλλιστικούς πυραύλους».

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα πυραυλικά πλήγματα έγιναν σε «ανταπόδοση στα πρόσφατα εγκλήματα τρομοκρατικών ενεργειών» μετά τον θάνατο περίπου 100 ανθρώπων «στην Κερμάν και στη Ρασκ».

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Ιανουαρίου, σημειώθηκαν εκρήξεις από βομβιστές-καμικάζι κοντά στον τάφο στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, απ’ την οποία σκοτώθηκαν περίπου 100 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Επίσης, σύμφωνα με το IRNA,τα πυραυλικά πλήγματα στην Αρμπίλ ήρθαν ως απάντηση στις πρόσφατες δολοφονίες τόσο αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης όσο και ηγετών του «άξονα της αντίστασης». Πρόκειται για τα ένοπλα κινήματα που έχουν συμμαχήσει εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στις 2 Ιανουαρίου σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι, και άλλα έξι στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Ο θάνατός τους προκλήθηκε από πλήγμα που αποδόθηκε στο Ισραήλ, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, σκοτώθηκε ο Ουισάμ Ταουίλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, ομοίως από πλήγμα, που αποδίδεται στο Ισραήλ.

⚡️⚡️⚡️BREAKING



The Islamic Revolutionary Guard Corps pounded the Mossad headquarters in Erbil, Iraq



Dozens of ballistic missiles are launched and drone strikes are reported



The News has been confirmed by the IRGC pic.twitter.com/AKJnNDqf4u