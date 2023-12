Νεκρός στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης από πλήγμα των IDF- Ιράν: «Το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα»

Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, με το Ιράν να κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ και να προειδοποιεί πως «θα πληρώσει το τίμημα».

Πρόκειται για τον Ιρανό στρατηγό Σαγέντ Ραζί Μουσαβί, ο οποίος σκοτώθηκε «σε επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος πριν από μερικές ώρες» στη συνοικία Σαγίντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού.

Για την είδηση του θανάτου του, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκοψε τη ροή του προγράμματός της, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε πως επρόκειτο για έναν από τους παλαιότερους συμβούλους των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν. Ο Σαγέντ Ραζί Μουσαβί ήταν επίσης «μεταξύ των συντρόφων του Κασέμ Σολεϊμανί», του επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ το 2020.

Ο Σαγέντ Ραζί Μουσαβί είχε τον βαθμό του ταξίαρχου και ήταν αρμόδιος για τη διοικητική μέριμνα για την υποστήριξη «του άξονα της αντίστασης» στη Συρία. Πρόκειται για τις ένοπλες οργανώσεις που μάχονται το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πληρώσει για τον θάνατο του στρατηγού. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση τους, η οποία διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, αναφέρεται πως «αναμφίβολα, το σφετεριστικό και βάρβαρο σιωνιστικό καθεστώς θα πληρώσει γι' αυτό το έγκλημα».

Αξίζει να αναφερθεί πως και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε το Ισραήλ για τον θάνατο του στρατηγού, σε αεροπορική επίθεση κοντά στη Δαμασκό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει σίγουρα γι' αυτό το έγκλημα». Σε σχετική ανακοίνωση του προέδρου του Ιράν αναφέρεται πως «η ενέργεια αυτή είναι αναμφίβολα άλλη μια ένδειξη της ματαίωσης, της αδυναμίας και της ανικανότητας του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή».

Για τον θάνατο του στρατηγού μέχρι τώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπός τους, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως «δεν σχολιάζει τις πληροφορίες των ξένων μέσων ενημέρωσης».

Υπενθυμίζεται πως το εδώ και χρόνια το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία. Στις αρχές του μήνα, το Ιράν ανέφερε ότι από ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που εργάζονταν ως στρατιωτικοί σύμβουλοι στη Συρία.

A Senior Leader with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) of Iran, Brigadier General Reza Mousavi was Killed as a result of an Israeli Airstrike near the Syrian Capital of Damascus earlier today; General Mousavi was the Head of Unit 2250 with the IRGC’s Quds Force which… pic.twitter.com/ImlX1vKERw