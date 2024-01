Βηρυτός: Σκοτώθηκε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς- Πληροφορίες για επίθεση του Ισραήλ με drone

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε έκρηξη στη Βηρυτό, η οποία φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από επίθεση σε κτίριο με ισραηλινό drone.

Νεκρός είναι ο Σαλέχ αρ Αρούρι, κάτι που επιβεβαιώνουν πηγές τόσο από τη Χαμάς όσο και από τη Χεζμπολάχ, τις οποίες επικαλούνται διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, μέλος του πολιτικού γραφείου της και κάποια δημοσιεύματα τον αναφέρουν ως υπαρχηγό της οργάνωσης, πίσω από τον Ισμαήλ Χανίγια. Ο 57χρονος ήταν ένας από τους ιδρυτές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και επικεφαλής της οργάνωσης στη Δυτική Όχθη, γράφει το Associated Press.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σύμφωνα με την οργάνωση.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Λιβάνου μετέδωσαν ότι ισραηλινό drone πραγματοποίησε την επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο Σαλέχ αρ Αρούρι. Αν επιβεβαιωθεί ότι το Ισραήλ ήταν πίσω από αυτό το πλήγμα, αυτό το γεγονός θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο στο Αssociated Press, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Musharafieh, προάστιο της Βηρυτού και εκδηλώθηκε φωτιά. Η δημόσια τηλεόραση του Λιβάνου μετέδωσε ότι ισραηλινό drone έπληξε γραφείο της Χαμάς, όπου βρισκόταν ο Αρούρι. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από drone που έπληξε τον δεύτερο όροφο κτιρίου.

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρεται να καταγράφουν τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη στη Βηρυτό.

Unconfirmed reports that a drone hit a car in Dahiyeh, the southern suburb of Beirut. #Lebanon pic.twitter.com/L0Y5Zck71n