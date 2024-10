Επίθεση στο Τελ Αβίβ: Οι δράστες ξεκίνησαν να πυροβολούν μέσα στον συρμό του μετρό 

Μέσα στον συρμό του μετρό ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιακρίτως οι δράστες της επίθεσης, το απόγευμα της Τρίτης, στο Τελ Αβίβ, ενώ οι νεκροί είναι πλέον επτά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, οι δράστες -δύο άνδρες- άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό προτού κατέβουν από αυτόν. Αφού κατέβηκαν και βγήκαν από το μετρό, συνέχισαν πεζή και πυροβολούσαν μέχρι και στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε στο μετρό Σντερότ- Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα.

🚨BREAKING: Horrific terror attack in Tel Aviv. At least 10 people injured, 4 in critical condition.

2 terrorists shot passengers in the light train in Tel Aviv. pic.twitter.com/77CmJLGpk6