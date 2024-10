Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Πύραυλος εξερράγη κοντά στην έδρα της Μοσάντ

Το Ιράν εκτόξευσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας την πιθανότητα ενός άμεσου ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ δύο από τους ισχυρότερους στρατούς στη Μέση Ανατολή.

Ένας ιρανικός πύραυλος εξερράγη κοντά στην έδρα της Μοσάντ, που βρίσκεται στα βόρεια προάστια του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους New York Times. Δεν είναι σαφές, για την ώρα, αν υπήρξαν ζημιές στο κτίριο.

An Iranian missile exploded near the Mossad headquarters, located on the northern outskirts of Tel Aviv.https://t.co/8L5e2KsIeC pic.twitter.com/m9YCPHEjx3