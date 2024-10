Ισραήλ: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες από επίθεση ενόπλων στη Γιάφα

Για δέκα Ισραηλινούς τραυματίες κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά από τα πυρά ενόπλων σήμερα το απόγευμα, με στόχο τη Γιάφα.

Πληροφορίες που επικαλείται ο ιστότοπος της εφημερίδας Jerusalem Post, μεταφέρουν ότι οι τέσσερις εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας κάνουν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον δύο άτομα, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Ynet.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια στάση του τραμ, στη Λεωφόρο Ιερουσαλήμ. Μέσα αναφέρουν στα social media, ότι πρόκειται για «2τρομοκράτες οπλισμένους με τουφέκια που εντοπίστηκαν να βγαίνουν από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στη Γιάφα πριν ανοίξουν πυρ».

Τέλος, μιλούν για νεκρούς, χωρίς να επιβεβαιώνεται από επίσημες αναφορές. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στο X, δείχνουν δύο άντρες να οπλοφορούν, καθώς εξέρχονται από το τραμ.

❗️💥🇮🇱 - At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images.



At least one of the terrorists has been shot dead.



At least 10 injuries and 5 deaths have been confirmed so far! pic.twitter.com/kCJd3VwBFE