Τελ Αβίβ: Τουλάχιστον 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στη Γιάφα

Έξι νεκρούς αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα, μετά την ένοπλη επίθεση το βράδυ της Τρίτης, στη Γιάφα.

Την ίδια ώρα, επτά άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν έναν ένοπλο άντρα να πυροβολεί, την ώρα που τραυματίες κείτονταν στο έδαφος σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Γιάφα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «οι δύο δράστες εξουδετερώθηκαν» και περιέγραψε το κίνητρο ως «τρομοκρατία».

Στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, λέγεται, πως οι ένοπλοι σκοτώθηκαν από έναν φρουρό ασφαλείας στον σταθμό, χωρίς, ωστόσο, να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Όσο για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, αν είναι 7 ή 8, όπως δεν επιβεβαιώνεται αν στον ίδιο αριθμό, περιλαμβάνονται οι δράστες.

❗️💥🇮🇱 - At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images.



At least one of the terrorists has been shot dead.



At least 10 injuries and 5 deaths have been confirmed so far! pic.twitter.com/kCJd3VwBFE