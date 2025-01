Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη - Έκρηξη Tesla Cybertruck: Πώς συνδέονται τα δύο γεγονότα

Το πώς, ενδεχομένως, συνδέεται η επίθεση με τους 15 νεκρούς στη Νέα Ορλεάνη με την έκρηξη ενός Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο Τραμπ στο Λας Βέγκας, αναζητούν οι αρχές.

Η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη έγινε λίγες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου, από τον 42χρονο βετεράνο του στρατού Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, που φαίνεται πως είχε ασπαστεί το Ισλαμικό Κράτος. Με ένα νοικιασμένο όχημα μέσω της εφαρμογής Turo, παρέσυρε το συγκεντρωμένο πλήθος, σκοτώνοντας 15 άτομα, ενώ αμέσως μετά αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς, πριν πέσει νεκρός.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 08:40 το πρωί της Πρωτοχρονιάς στο Λας Βέγκας, ένα Tesla Cybertruck σταθμεύει έξω από την είσοδο του Hotel Trump, που ανήκει στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και εκρήγνυται. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε επίσης νοικιαστεί μέσω της εφαρμογής Turo και όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα και καύσιμα όταν εξερράγη.

Elon Musk's dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years.

Ο οδηγός σκοτώθηκε και, μέχρι στιγμής, είναι ο μόνος νεκρός από το περιστατικό. Επτά περαστικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ανέφεραν οι αρχές. Οδηγός του οχήματος φαίνεται πως ήταν ο -επίσης- βετεράνος του αμερικανικού στρατού που ζούσε στο Κολοράντο Σπρινγκς, Μάθιου Λιβελσμπέργκερ (Matthew Livelsberger), ο οποίος έχει πολλές διευθύνσεις στο Κολοράντο Σπρινγκς που σχετίζονται με αυτόν.

Matthew Livelsberger, 37, identified as the driver of the Cybertruck that exploded in front of Trump Tower in Las Vegas.



Matthew Livelsberger, 37, identified as the driver of the Cybertruck that exploded in front of Trump Tower in Las Vegas.

He's listed as an Operations Director and Intelligence Manager with Special Forces experience on LinkedIn.