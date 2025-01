Νέα Ορλεάνη: Η στιγμή της επίθεσης με το λευκό φορτηγάκι στο πλήθος

Τη στιγμή της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη κατέγραψαν βίντεο που εξετάζουν οι αρχές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, το λευκό φορτηγάκι που οδηγούσε ο 42χρονος δράστης, Αμερικανός και βετεράνος του στρατού, κινείται κανονικά επί της κεντρικής Canal Street. Ξαφνικά, φαίνεται να στρίβει δεξιά, να επιταχύνει και να κατευθύνεται προς την Bourbon Street, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Νέας Ορλεάνης, όπου συγκεντρωμένο πλήθος γιόρταζε την Πρωτοχρονιά.

Video shows the moment the FBI says Shamsud Din Jabbar raced onto a packed Bourbon Street from Canal Street in a pickup truck with Texas plates and an ISIS flag. https://t.co/P0iWiTX30Z pic.twitter.com/hmeB1tUjpc

Άλλο βίντεο δείχνει το λευκό φορτηγάκι του δράστη να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ πεζοί τρέχουν να σωθούν.

This appears to have been taken from Krystal in the 100 block of Bourbon Street, just as the truck would have turned from Canal Street and immediately accelerated. pic.twitter.com/m8uLyAik9f