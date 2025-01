Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Ποιος είναι ο δράστης, Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ

Ο 42χρονος Αμερικανός Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ είναι ο δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, την Πρωτοχρονιά, σκότωσε 15 ανθρώπους.

Η σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) βρέθηκε στο όχημα που οδηγούσε, τοποθετημένη στο πίσω μέρος και τυλιγμένη - πιθανώς για να μην κινήσει υποψίες πριν την επίθεση. Το FBI δήλωσε ότι ερευνά ποιες σχέσεις μπορεί να είχε ο Τζαμπάρ με τρομοκρατικές ομάδες.

Ο δράστης είχε μαζί του πιθανούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές. Το λευκό όχημα με το οποίο επιτέθηκε στο πλήθος ήταν ηλεκτρικό και πιστεύεται ότι είχε νοικιαστεί στο Τέξας μέσω μιας εφαρμογής που ονομάζεται Turo.

Σύμφωνα με το προφίλ του Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ στο LinkedIn (που έχει πλέον «κατέβει»), είχε εργαστεί σε διάφορους ρόλους στον στρατό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων και της πληροφορικής, πριν τερματίσει τη θητεία του. Αναπτύχθηκε στο Αφγανιστάν από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010.

Σε ένα βίντεο στο YouTube που δημοσιεύτηκε το 2020, ο Τζαμπάρ έλεγε ότι ο χρόνος του στον στρατό, του είχε διδάξει «την έννοια της εξαιρετικής υπηρεσίας και τι σημαίνει να ανταποκρίνεσαι και να παίρνεις τα πάντα στα σοβαρά, για να βεβαιωθείς ότι τα πράγματα θα πάνε χωρίς αναποδιά».

Στο ίδιο βίντεο του 2020, που είχε τίτλο «Personal Introduction», παρουσιαζόταν ως επαγγελματίας κτηματομεσίτης με έδρα το Χιούστον και δήλωνε πως γεννήθηκε στο Beaumont του Τέξας. Σπούδασε στο Georgia State University από το 2015 έως το 2017, αποφοιτώντας με πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα Υπολογιστών.

Video shows the moment the FBI says Shamsud Din Jabbar raced onto a packed Bourbon Street from Canal Street in a pickup truck with Texas plates and an ISIS flag. https://t.co/P0iWiTX30Z pic.twitter.com/hmeB1tUjpc

Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος του γάμος έληξε το 2012 και ο δεύτερος διήρκεσε από το 2017 έως το 2022. Η πρώτη του σύζυγος τον μήνυσε το 2012 για διατροφή αμέσως μετά την αίτηση διαζυγίου και το δικαστήριο εξέδωσε εντολές στον Τζαμπάρ να πληρώσει ποσά που αυξάνονταν με τα χρόνια καθώς αυξανόταν το εισόδημά του. Η υπόθεση απορρίφθηκε το 2022.

Ένας δικαστής του Τέξας εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα κατά του Τζαμπάρ το 2020, αφού το ζήτησε η δεύτερη σύζυγός του. Η εντολή όριζε στον Τζαμπάρ να απέχει από απειλές, σωματική βλάβη ή άλλη προβλεπόμενη συμπεριφορά εναντίον της πρώην συζύγου του και οποιουδήποτε από τα παιδιά τους, και απαιτούσε και από εκείνη να αποφεύγει την ίδια δραστηριότητα. Σε μια κατάθεση στο δικαστήριο, η πρώην σύζυγος του Τζαμπάρ δήλωσε ότι ο γάμος είχε γίνει «απαράδεκτος λόγω διαφωνίας και σύγκρουσης προσωπικοτήτων».

Facebook Twitter

Φαίνεται επίσης να εργαζόταν στον τομέα των ακινήτων, έχοντας άδεια που έληξε το 2021. Είχε ποινικό μητρώο, σχετικά με τροχαία αδικήματα και κλοπές. Τα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Χάρις δείχνουν ότι ο Τζαμπάρ ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή πλημμελήματος μεταξύ 50 και 500 δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2002 και εξέτισε εννέα μήνες υπό «κοινοτική επίβλεψη». Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να δυσκολευόταν με τα οικονομικά του. Σε ένα email, τον Ιανουάριο 2022 που κατατέθηκε ως μέρος της υπόθεσης διαζυγίου του, έγραψε ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά μια πληρωμή για το σπίτι του, το δάνειο του οποίου είπε ότι ήταν ληξιπρόθεσμο άνω των 27.000 δολαρίων και «κινδύνευε να αποκλειστεί» εάν η διευθέτηση του διαζυγίου του καθυστερούσε περαιτέρω.

Ο Τζαμπάρ δήλωσε επίσης στο email ότι μια επιχείρηση που είχε δημιουργήσει, η Blue Meadow Properties, είχε χάσει περίπου 28.000 $ το προηγούμενο έτος και ότι άλλες επιχειρήσεις που δημιούργησε δεν άξιζαν καθόλου χρήματα. Πρόσθεσε ότι είχε περίπου 16.000 δολάρια σε χρέος πιστωτικής κάρτας.

This appears to have been taken from Krystal in the 100 block of Bourbon Street, just as the truck would have turned from Canal Street and immediately accelerated. pic.twitter.com/m8uLyAik9f