Επίθεση σε σχολείο στη Σουηδία: «Πολλοί οι νεκροί» λένε τοπικά μέσα

Πολλοί είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση σε σχολείο στη πόλη Ορεμπρό στη Σουηδία.

Η επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη σουηδική πόλη, 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, όπως μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Επίσης, σύμφωνα με αναφορές, οι τραυματίες είναι 15. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε. Παράλληλα, ανέφερε ότι ερευνά τις εγκαταστάσεις του σχολείου και είπε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να δώσει ακριβή απολογισμό νεκρών.

Νωρίτερα, στην πρώτη ενημέρωσή της στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας νωρίτερα.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.