Επίθεση με αυτοκίνητο και πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ - Έξι τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν σε συνδυασμένη επίθεση με αυτοκίνητο και πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την αστυνομία η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Πίνχας Ρόζεν στο Τελ Αβίβ. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον δράστη νεκρό στον τόπο του εγκλήματος.

Οι τραυματιοφορείς έφτασαν στο σημείο και περιθάλπουν τους τραυματίες.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ εξήρε την επίθεση, λέγοντας ότι «η ηρωική επίθεση στο Τελ Αβίβ είναι η πρώτη απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας στην Τζενίν. Η κατοχή θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματά της κατά της Τζενίν. Επαινούμε τους ήρωες του λαού μας και τους μαχητές στην Τζενίν».

Σχετικά με την Τζενίν σημειώνεται πως οι ισραηλινές δυνάμεις απέκτησαν τον έλεγχο του τεμένους αλ-Ανσάρι το απόγευμα της Δευτέρας, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με Παλαιστίνιους ενόπλους στην περιοχή, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης εναντίον του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν. Το γεγονός προκάλεσε την οργή των Παλαιστινίων.

