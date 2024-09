Επικρίσεις κατά των New York Times για την «αγιογραφία» Νασράλα: «Ήθελε "ισότητα" για όλες τις θρησκείες»

Η αμερικανική εφημερίδα The New York Times βρίσκεται αντιμέτωπη με ευρεία κριτική, μετά την επιλογή να δημοσιεύσει άρθρο που επικρίθηκε σαν «αγιογραφία» για την προσωπικότητα του δολοφονημένου από το Ισραήλ, ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Η κριτική κατά των New York Times έρχεται ιδίως διαδικτυακά μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που -σύμφωνα με τους επικριτές- προσπάθησε να αμβλύνει την εικόνα του δολοφονημένου ιδρυτή της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Το ρεπορτάζ καταγράφει τις αντιδράσεις και ειδικά τον θρήνο των σιιτών μουσουλμάνων ανά τον πλανήτη για τη δολοφονία Νασράλα. Περιγράφοντας όμως την προσωπικότητα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, το ρεπορτάζ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ήταν υπέρμαχος της «ισότητας» για όλες τις θρησκευτικές ομάδες στην περιοχή.

Το άρθρο των New York Times έχει τίτλο «Οι διαδηλωτές θρηνούν τον θάνατο του Νασράλα σε όλο τον κόσμο» και μεταξύ άλλων επαινεί τον Νασράλα ως έναν «χαρισματικό ρήτορα» που «υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια Παλαιστίνη με ισότητα για Μουσουλμάνους, Εβραίους και Χριστιανούς» - χωρίς να αναφέρει πουθενά ότι ήταν ο επικεφαλής μιας οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ολλανδία και το Ισραήλ.

Print Screen του άρθρου των New York Times, όπως είναι ακόμη δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της εφημερίδας

Ο Νασράλα - με βάση τα δικά του λόγια - πίστευε ένθερμα στην καταστροφή του εβραϊκού κράτους - και η οργάνωσή του πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις με θύματα Εβραίους σε όλο τον κόσμο.

Το άρθρο περιγράφει πώς ο Νασράλα ήταν «αγαπητός» στους σιίτες μουσουλμάνους, εν μέρει διότι παρείχε «κοινωνικές υπηρεσίες» στον Λίβανο.

Hezbollah’s Founding Charter: “We want the elimination of Israel.”



Hassan Nasrallah: “We will murder every Jew.”



The NYT: “Hezbollah just wanted equality.” pic.twitter.com/bLZUK3HxQU — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 29, 2024

Nasrallah: "The great, blessed, wide- scale operation on October 7th..."



The NYT: "Nasrallah would have objected to the October 7th attack"



Rewriting the words of a mass murderer to arouse Western sympathy is not a new low by the NYT.



It's something they do every single day. pic.twitter.com/kOWKjS6Tdi — Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) September 29, 2024

Nasrallah said God created Israel so Jews would be ‘gathered in one place’ to ‘save you from having to go to the ends of the world’ to murder them.



He tried to bring that dream to fruition through the Islamic Regime’s most powerful terror proxy.



The NYT is a parody of itself. pic.twitter.com/fJJsvSbfAT — Rachel Moiselle (@RachelMoiselle) September 29, 2024

Meanwhile in Fantasy Land, The NY Times publishes a fawning obituary of Nasrallah pic.twitter.com/O5QRtO2SlM — Tesla Doc (@TruttMD) September 29, 2024

Insane New York Times piece with no byline.



Literally NO MENTION of terrorism and talks him up like a humanitarian. https://t.co/tCLHkzxbXI pic.twitter.com/6aP9ZFyYsg — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) September 29, 2024

Η Χεζμπολάχ, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ισλαμιστική ένοπλη ομάδα, έχει κατηγορηθεί ότι διέπραξε πολυάριθμες θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο Εβραίους τα τελευταία 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης σε εβραϊκό κέντρο στο Μπουένος Άιρες το 1994 που σκότωσε 85 άτομα και προκάλεσε αεροπορικό δυστύχημα την επόμενη ημέρα που σκότωσε 21 ανθρώπους, πολλούς από τους οποίους ήταν Εβραίοι.

Αυτό το καλοκαίρι, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μια επίθεση με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Υψίπεδα του Γκολάν που ελέγχονται από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 20 ετών.

Η επίσης αμερικανική New York Post δημοσίευσε άρθρο κατακρίνοντας την επιλογή των New York Times να «αγιοποιήσουν» τον Νασράλα και ζήτησε σχόλιο από την εφημερίδα - που όμως δεν απάντησε.