Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο – «Με αμερικανική βόμβα Mark 84 εξοντώθηκε ο Νασράλα»

Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο, πλήττοντας από το έδαφος και τον αέρα θέσεις της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, με τη στήριξη αρμάτων μάχης, προχωρούν σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων, ενώ αεροπορικές επιδρομές την Κυριακή προκάλεσαν τουλάχιστον 49 θανάτους, σύμφωνα με το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας.

Η επιχείρηση στο έδαφος περιλαμβάνει την προώθηση επίλεκτων ισραηλινών δυνάμεων, με στόχο την κατάληψη στρατηγικών θέσεων της Χεζμπολάχ προτού ακολουθήσει πλήρης χερσαία επιχείρηση. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η επιδίωξη είναι να καταληφθούν κρίσιμα εδάφη, ώστε να εξασφαλιστεί το πλεονέκτημα για μια μεγαλύτερη στρατιωτική επέμβαση.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ επικεντρώθηκαν στον νότιο και ανατολικό Λίβανο. Στην περιοχή της Μπααλμπέκ-Χερμέλ, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν, ενώ 15 αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την περιοχή της Μπεκάα την Κυριακή. Στην περιοχή Τζουμπ Τζενίν σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, ενώ στη Σάιντα, την κύρια πόλη του νοτίου Λιβάνου, 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε ένα κτίριο.

Νωρίτερα, το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 14 διασώστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες δύο ημέρες σε ισραηλινές επιδρομές στα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αντιδράσεις, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Γερουσίας για την Πολεμική Αεροπορία, επιβεβαίωσε ότι η βόμβα που χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να σκοτώσει τον Χασάν Νασράλα ήταν αμερικανικής κατασκευής Mark 84, βάρους 900 κιλών. Η βόμβα αυτή είναι μέρος των κατευθυνόμενων πυρομαχικών JDAM, τα οποία μετατρέπουν απλές βόμβες σε κατευθυνόμενα όπλα μέσω GPS.

Ο Κέλι, σε συνέντευξή του στο NBC, ανέφερε: «Η βόμβα Mark 84 ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να εξοντωθεί ο Χασάν Νασράλα». Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ και το Πεντάγωνο δεν προέβη σε δηλώσεις.

Israel is now carpet bombing Baalbek in Lebanon, a UNESCO World Heritage site. pic.twitter.com/4kWxxrU7i8