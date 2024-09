Πώς το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Νασράλα: «Γνωρίζαμε επί χρόνια πού βρισκόταν»

Το πώς το Ισραήλ κατόρθωσε να εξουδετερώσει τον Χασάν Νασράλα, επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν ειδικοί σε όλο τον κόσμο.

Το Ισραήλ παρακολουθούσε επί μακρόν τον Χασάν Νασράλα και μπορούσε να τον χτυπήσει όποτε το αποφάσιζε, είπε μία πηγή στο πρακτορείο Reuters - ώρες πριν το χτύπημα που επέφερε τον θάνατό του. «Μια πηγή εξοικειωμένη με την ισραηλινή σκέψη είπε στο Reuters, λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χτύπημα, ότι το Ισραήλ έχει αφιερώσει 20 χρόνια εστιάζοντας τις προσπάθειες πληροφοριών στη Χεζμπολάχ και μπορεί να χτυπήσει τον Νασράλα όποτε θέλει, ακόμη και στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης», γράφει το κορυφαίο ειδησεογραφικό πρακτορείο στο ρεπορτάζ του.

Τις ημέρες πριν και ώρες μετά τη δολοφονία του Νασράλα, το Reuters συνομίλησε με περισσότερες από δώδεκα πηγές από τον Λίβανο, το Ισραήλ, το Ιράν και τη Συρία, οι οποίες παρείχαν λεπτομέρειες για τη ζημιά που έχει προκαλέσει το Ισραήλ στην ισχυρή σιιτική παραστρατιωτική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών ανεφοδιασμού της και τη δομή εντολών της.

Η πηγή αποκάλεσε τη μέθοδο που ακολουθούσε το Ισραήλ για τον εντοπισμό του Νασράλα «λαμπρή», χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρειες για τη δομή της.

Ο Νασράλα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις από τον προηγούμενο πόλεμο του 2006. Ήταν από καιρό σε εγρήγορση, οι κινήσεις του ήταν περιορισμένες και ο κύκλος των ανθρώπων που έβλεπε ήταν πολύ μικρός, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας της Χεζμπολάχ και μίλησε στο Reuters.

Η ίδια πηγή εκτιμά ότι η δολοφονία υποδηλώνει ότι στην ομάδα του Νασράλα είχε διεισδύσει πληροφοριοδότης του Ισραήλ, λειτουργώντας ως μυστικός πράκτορας.

Ο μέχρι πρότεινος ηγέτης της Χεζμπολάχ μάλιστα, ήταν ακόμη πιο προσεκτικός από ό,τι συνήθως μετά τις εκρήξεις των βομβητών της 17ης Σεπτεμβρίου στον Λίβανο. Είχε την ανησυχία ότι το Ισραήλ θα προσπαθήσει να τον σκοτώσει, είπε στο Reuters μια πηγή ασφαλείας που γνωρίζει τη σκέψη της Χεζμπολάχ, επικαλούμενη την απουσία του από την κηδεία των διοικητών.

Το Ισραήλ λέει ότι πραγματοποίησε το χτύπημα κατά του Νασράλα ρίχνοντας βόμβες στα υπόγεια κεντρικά γραφεία κάτω από ένα κτίριο κατοικιών στη νότια Βηρυτό.

«Αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα και αποτυχία πληροφοριών για τη Χεζμπολάχ», ο Μάγκνους Ράνστορπ, ένας βετεράνος ειδικός της Χεζμπολάχ στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο Άμυνας. «Ήξεραν ότι επρόκειτο να συναντηθούν. Ότι θα συναντιόταν με άλλους διοικητές. Και απλώς πήγαν να τον βρουν».

Το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, είπε ότι ο στρατός είχε γνώση «σε πραγματικό χρόνο- real time» ότι ο Νασράλα και άλλοι ηγέτες της Χεζμπολάχ συγκεντρώνονταν στα αρχηγεία της οργάνωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το στενό περιβάλλον των υπουργών του ενέκριναν την επίθεση την Τετάρτη, δύο ημέρες πριν την επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο Νετανιάχου βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ισραήλ για το χτύπημα της Παρασκευής ξεκίνησε πριν από μήνες, με στρατιωτικούς αξιωματούχους να εντοπίζουν πώς να στοχεύσουν το υπόγειο καταφύγιο στη νότια Βηρυτό με μια σειρά χρονομετρημένων εκρήξεων, με κάθε έκρηξη να ανοίγει το δρόμο για την επόμενη. Η επίθεση ήταν μια από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλη πόλη στην πρόσφατη ιστορία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν σοβαρά την επιλογή της δολοφονίας του Νασράλα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με άτομο που ενημερώθηκε για το θέμα. Ο ακριβής χρόνος του χτυπήματος, είπαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ήταν ευκαιριακός, αφού οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για τη συνάντηση, ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

