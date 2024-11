Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Όμηροι οι Ισραηλινοί που αγνοούνται; - Μονάδα της Σιν Μπετ στην Ολλανδία

Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανή κατάσταση ομηρίας μετά τα βίαια επεισόδια εναντίον οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Μακάμπι και του Άγιαξ το βράδυ της Πέμπτης.

Οι τοπικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφεραν ότι δέκα Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί, με μέλη του προξενείου να αναζητούν αυτή τη στιγμή νοσοκομεία. Τρεις άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Η Σιν Μπετ επικοινώνησε με τις ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών και προσφέρθηκε να στείλει μια εξειδικευμένη ομάδα πρακτόρων από τη μονάδα επιχειρήσεων της Σιν Μπετ, που ειδικεύεται στον εντοπισμό αγνοουμένων.

🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game.



🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands.

Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Έκκληση από την οικογένεια αγνοούμενου

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και ο 33χρονος Ισραηλινο-Βούλγαρος Guy Avidor, ο οποίος ταξίδεψε από το Λονδίνο για τον αγώνα. Η τελευταία επαφή που είχε η οικογένειά του μαζί του ήταν μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τον αγώνα και έκτοτε αγνοείται εδώ και 10 ώρες, σύμφωνα με το Walla. Η οικογένεια του Γκάι ζήτησε τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του.

Οι ολλανδικές αρχές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει και οι Ισραηλινοί έχουν λάβει οδηγίες να προφυλαχθούν. Εκπρόσωπος της ολλανδικής αστυνομίας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 57 άτομα.

Mobs of Middle Eastern migrants are hunting Jews on the streets of Amsterdam tonight.



Israeli women are also beaten up by the crowds.



Netanyahu has sent 2 rescue planes to evacuate people 🇳🇱🇮🇱

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δείξει οπαδούς να ξυλοκοπούνται, να τους κυνηγούν με μαχαίρια και να γλιτώνουν την τελευταία στιγμή από οχήματα. Η ολλανδική αστυνομία επενέβη προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις.

⚡️Israelis who traveled to Amsterdam for the M. Tel Aviv vs Ajax match were reportedly confronted by anti-genocide protestors, humiliated, and many lost their belongings while running away. pic.twitter.com/O8jvmXPcgt — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 8, 2024

Σύμφωνα με αναφορές έχει γίνει τουλάχιστον μία απόπειρα απαγωγής Ισραηλινού και πολλοί έχουν οχυρωθεί σε καταστήματα και κτίρια.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ολλανδία προσπαθεί να μεταφέρει τους Ισραηλινούς σε ασφαλή τοποθεσία.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post