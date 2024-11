Άγρια επεισόδια κατά οπαδών της Μακάμπι στο Άμστερνταμ - Δύο αεροσκάφη στέλνει ο Νετανιάχου

Βίαια επεισόδια εναντίον ισραηλινών φιαλάθλων σημειώθηκαν τη νύχτα στο Άμστερνταμ μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι έξω από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες του βίαιου περιστατικού με στόχο Ισραηλινούς πολίτες ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του.

Διέταξε να αποσταλούν αμέσως δύο αεροσκάφη για να βοηθήσουν τους πολίτες να επιστρέψουν στη χώρα πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου καλεί τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σούφ και τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας «να δράσουν αποφασιστικά και γρήγορα εναντίον των ταραξιών και να διασφαλίσουν την ευημερία των πολιτών μας».

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον καταγγέλλει τις βιαιοπραγίες ως «πογκρόμ». «Αυτά είναι τα αληθινά πρόσωπα των υποστηρικτών της ριζοσπαστικής τρομοκρατίας που πολεμάμε. Ο δυτικός κόσμος πρέπει να ξυπνήσει τώρα!!!», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ.

